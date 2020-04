Kaum war die Grenze auf Klein Venedig dicht, herrschen dort Bilder der Nähe zu den Schweizer Nachbarn. Dabei konnten „die Schweizer“ vielen lange nicht weit genug weg sein. Kehren Krisenzeiten das Gute im Menschen hervor – oder entlarven Sie unsere Scheinheiligkeit? Das fragt Benjamin Brumm in diesem Kommentar.

Krisenzeiten, so sagt man und so erleben wir das in vielerlei Hinsicht gerade, kehren das Gute im Menschen hervor. Plötzlich ist halb Konstanz zur Erkenntnis gelangt: Die Innenstadt ist bei geschlossenen Geschäften, Restaurants und Hotels ziemlich