Konstanz/Allensbach vor 1 Stunde

Heiraten am 22.2.22? So groß ist der Ansturm auf die „Schnapszahl“-Termine beim Konstanzer Standesamt

In diesem Monat gibt es wieder Schnapszahlen im Datum: der 2.2.22 sowie den 22.2.22. Angeblich sollen Hochzeiten an diesen Tagen zu besonders glücklichen Ehen führen. Wie viele Trauungen finden deshalb in Konstanz statt? Und was sagt ein Allensbacher Paar dazu, das sich diese Woche am 2.2.2022 das Ja-Wort gegeben hat?