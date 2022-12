In der Straße „Am Pfeiferhölzle“ ist es am späten Freitagabend, 16. Dezember, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen gekommen. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz. Verursacher war ein Pedelec-Fahrer, der wohl alkoholisiert unterwegs war.

Laut Polizeiangaben streifte der 57-Jährige dabei gegen 22.45 Uhr bei der Vorbeifahrt einen Smart am linken Außenspiegel und am linken Vorderrad. Im weiteren Verlauf geriet der Fahrer des Pedelecs zwischen zwei abgestellte Fahrzeuge, wobei der 57-Jährige dadurch auf einen Mazda auffuhr. Dabei zerbrach die Heckscheibe, außerdem wurde die Heckklappe beschädigt.

Am Mazda entstand ein Schaden von 3000 Euro, den Schaden am Smart beziffern die Beamten auf knapp 1200 Euro. Auch das Pedelec wurde beschädigt. Die Beamten konnten während der Unfallaufnahme beim leicht verletzten Radler Alkoholgeruch feststellen, weshalb er zur Blutentnahme gebeten wurde.