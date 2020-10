Ob von Geburt an oder als Spätfolge eines Infekts oder Hörsturzes – die Zahl der hochgradig Schwerhörigen ist nicht gering. Ihnen zu helfen, ist Norbert Enste ein großes Anliegen. Aus diesem Grund ist er nicht nur Mitinitiator einer Selbsthilfegruppe der CI-Träger in der Region Konstanz, sondern betreut ehrenamtlich weitere Selbsthilfegruppen als technischer Berater. Norbert Enste bietet deshalb in der Ohrwelt Konstanz den entsprechenden CI-Service. Nicht zu vergessen ist das den Alltag erleichternde, zum Teil lebenswichtige Zubehör, das vom Vibrationskissen für Rauchwarnmelder bis hin zur Lichtsignalanlage reicht.

Für jeden das individuell geeignete Hörgerät zu finden und anzupassen, das liebt Norbert Enste an seinem Beruf. „Vor allem die Kinder- und Jugendversorgung liegt mir am Herzen“, sagt Enste, der eine Zusatzausbildung als Pädakustiker hat. Der Grund: „Damit sie die Chance und die Möglichkeit haben, im Alltag gleichgestellt zu sein und weniger Hürden überwinden zu müssen.“ Geduld, Aufmerksamkeit und Empathie sind gerade bei Kleinkindern erforderlich, um die Audiometrie durchzuführen. Aber genau das macht Norbert Enste Freude: den kleinsten eine neue Hörwelt eröffnen zu können. Das gilt auch für hochgradig Schwerhörige. Aus diesem Grund hat Norbert Enste auch die Zusatzausbildung CI Akustiker absolviert, wohlwissend, dass eben jenen durch Cochlea-Implantaten wieder zum Hören verholfen werden kann.

Induktionsanlagen gehören ebenfalls zum Ohrwelt-Portfolio. „Das macht auch nicht jeder“, stellt Norbert Enste fest. „Die meisten haben sich auf Bluetooth spezialisiert, womit mit Hörsystemen eine Verbindung geschaffen werden kann. Damit erhält man allerdings nur eine Verbindung mit nur einer Person“, schildert der Hörgeräteakustiker. Bei Induktionsanlage würden Ringschleifen im Boden verlegt. Über ein Magnetfeld würden die Hörgeräte angesteuert. „Das bietet den Vorteil, dass viele Menschen mit Hörgeräten beschallt werden können, ohne dass eine große Kopplung eingegangen werden muss.“ Einige Kirchen haben bereits Induktionsanlagen eingebaut, aber auch in Kinos, Büros, Vortragssälen und in Privatwohnungen hält diese Technik mehr und mehr Einzug.

Die Paneelen können – je nach Raum- und Hallsituation – an Decken oder Wänden in unterschiedlichsten Designs (sogar als Bildmotiv erhältlich) angebracht werden. Die Fachleute von Ohrwelt Konstanz übernehmen nicht nur Planung, sondern auch die Schallmessungen vor und nach der Raumakustik-Ausstattung – in der Wohnung, im Ladengeschäft, Restaurant oder Besprechungsraum.

Auch die Raumakustik nimmt einen hohen Stellenwert bei Ohrwelt Konstanz ein, was sich in den rund 125 Quadratmeter großen Geschäftsräumen in der Gottlieberstraße verdeutlicht. Der Besprechungsraum im Obergeschoss, der auch als Vortragsraum genutzt wird, war „anfangs sehr hallig“, schildert Enste. Für gut Hörende ist das Zuhören unter solchen Bedingungen anstrengend, für schlecht Hörende hingegen kann das Sprachverstehen dann schier unmöglich werden. Mittels Akustikpaneelen, die der Schallabsorption dienen, konnte die Nachhallzeit reduziert werden. „Eine Nachhallzeit von 0,5 Sekunden sind ein angenehmer Wert“, wie Norbert Enste feststellt.

Ohrwelt Konstanz in der Gottlieber Straße 10A bietet nicht nur Hörgeräte, sondern vielmehr eine komplette Rundum-Betreuung für all jene, die entspannter, besser oder wieder hören wollen. Das Expertenteam fokussiert sich nämlich nicht nur auf Hörgeräte, sondern schafft entsprechende räumliche Rahmenbedingungen für gute Hörakustik, bietet auf den Bedarf abgestimmtes Zubehör und nimmt sich Zeit, um Kindern und Erwachsenen die individuelle Hörwelt zur eröffnen. Wichtig ist Geschäftsführer Norbert Enste (Hörakustikmeister, CI Akustiker, Pädakustiker) und seinem Team die enge Zusammenarbeit mit Fachverbänden. „Unser Slogan lautet: Gemeinsam Lösungen finden“, so Enste.

Das Leistungsspektrum von Ohrwelt Konstanz ist vielseitig und facettenreich. Während des Informationstages am Samstag, 10. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in der Gottlieber Straße 10a können sich alle Interessierten in Ruhe bei Norbert Enste und seinem Team informieren. Wichtig ist Norbert Enste aber insbesondere der Austausch. „Alle Hersteller von Cochlea Implantaten (CI) – vier Stück an der Zahl – sind ebenfalls präsent“, so Enste, sowie Vertreter des Cochlea Implantat Verbands Baden-Württemberg und von der EUTB Beratungsstelle des Landesverbands der Schwerhörigen und Ertaubten Baden-Württemberg. Alle stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung. Auch Hörgerätehersteller sind an diesem Tag bei Ohrwelt zu Gast und beantworten gerne die Fragen der Besucher. „So erhalten alle im persönlichen Gespräch Informationen aus erster Hand und können netzwerken“, stellt Norbert Enste fest.

Offenes Haus

Aufgrund der Corona-Pandemie hat Ohrwelt Konstanz ein ausgefeiltes Hygienekonzept. „Der Vorteil bei uns: Wir haben viele Räume und in jedem Raum kann man die Fenster öffnen“, schildert Norbert Enste und fügt an: „Im Hof haben wir ein kleines Zelt, so dass sich die Besucher auch im Freien unterhalten können.“ Zusätzlich hält Ulrike Berger vom Cochlea Implantats Verband Baden-Württemberg am Samstag Vorträge zum Thema: „Die Vorteile der Audiotherapie für CI und Hörgeräteträger“. Die Referentin weiß, wovon sie spricht, so Norbert Enste, denn Ulrike Berger ist selbst CI-Trägerin und kennt die Bedenken und Sorgen der Betroffenen. Nach den Vorträgen lädt sie zu offenen Austauschrunden ein. In lockerer Atmosphäre können die Interessierten sich auch darüber informieren, was Ohrwelt Konstanz für die Zukunft plant. Norbert Enste gibt schon ein paar Stichworte bezüglich der im Raum stehenden Vorhaben: „Hörtraining, Audiotherapie – sowohl für Gruppen, als auch Einzelpersonen.“

Anmeldung erforderlich

Wichtig: Aufgrund der Corona-Vorschriften ist eine vorherige Anmeldung zum Informationstag von Ohrwelt Konstanz unerlässlich: Ohrwelt Konstanz, Tel: 07531/4557530 oder E-Mail: info@ohrwelt-konstanz.de

Zusammenarbeit

Norbert Enste ist Hörakustikmeister, CI Akustiker, Pädakustiker und Geschäftsführer von Ohrwelt Konstanz. Ihm und seinem Team ist die Zusammenarbeit mit Fachverbänden wichtig, denn nur im engen Austausch könnten alle auf dem neuesten Stand von Forschung und Technik sein. „Unser Slogan lautet: Miteinander Lösungen finden“, so Enste. Ohrwelt Konstanz kooperiere daher, wie Norbert Enste sagt, unter anderem mit dem Cochlea Implantatsverband (CIV) Baden-Württemberg), der Deutschen Cochlea Implantatsgesellschaft (DCIG), dem Deutschen Schwerhörigenbund (DSB) Landesverband Baden-Württemberg, der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) sowie mit sozialpädagogischen Diensten, darunter Paulinenpflege, Nikolauspflege und BBZ Stegen, dem staatlichen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat, Förderschwerpunkt Hören. Alle Informationen und das gesamte Leistungsspektrum von Ohrwelt Konstanz im Internet: http://www.ohrwelt-konstanz.de