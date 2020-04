Wenn Harry Kiefer seinem Beruf nachgeht, muss man sehen, wie man hinterher kommt. Der Zusteller der Deutschen Post ist flott unterwegs, sehr gesund und gut zu Fuß. Das muss er auch. Immer schon, aber im Moment eben besonders.

Bild: Wagner, Claudia

„Gerade bin ich gut im Stress“, räumt er ein und ist noch ein wenig außer Atem. Wir treffen ihn im Industriegebiet Oberlohn, um ein paar Fotos zu machen. Seit 9:30 Uhr sei er unterwegs, inzwischen ist es nach 12 Uhr.

Harry Kiefer auf dem Sprung. Die Post ist im Briefkasten, jetzt geht es mit dem Auto ein paar Meter weiter. | Bild: Wagner, Claudia

Harry Kiefer ist heute in der „ersten Welle“ eingeteilt, einem Schicht-System, das auf die Corona-Situation reagiert. Auch die Post will nicht, dass ihre Mitarbeiter erkranken, und wenn dies doch geschehen sollte, dann sollen möglichst viele übrig sein, die die Dienstleistung weiter aufrechterhalten können. So ähnlich kalkuliert derzeit jedes Unternehmen.

Also werden die Mitarbeiter in Schichten, die sich nicht begegnen, eingeteilt – und gehen nicht wie sonst gleichzeitig los. Das hat Folgen: „Bei den Zustellern, die mit der zweiten Welle losgehen, verschiebt sich alles bis in den späteren Nachmittag oder Abend“, erläutert Kiefer. Das gefällt nicht allen Kunden, es gebe häufiger Beschwerden als sonst. Kiefer und seine Kollegen würden sich mehr Verständnis für die derzeit manchmal verspätete Lieferung wünschen.

Aktuelle Lage Auf ihrer Homepage informiert die Deutsche Post darüber, dass es während der Corona-Krise nicht zu Einschränkungen in den Dienstleistungen der Post kommen soll. Wegen des erhöhten Aufkommens an Paketen bittet die Post um Verständnis, dass es bei der Auslieferung zu Verzögerungen komme. In Konstanz arbeiten die Zusteller in zwei Schichten. Es sei kaum ein Kollege krank, sagt Harry Kiefer, an Personal fehlt es also eigentlich nicht. An Weihnachten gebe es allerdings Verstärkung wegen der Menge an Paketen, das sei nun natürlich nicht der Fall.

Zusteller sind systemrelevant

Beschwerden? Dabei sind Briefträger, wie man die zuverlässigen Boten früher respektvoll nannte, in der aktuellen Situation systemrelevant – und das ist so ungefähr die höchste Auszeichnung, die diese Krise zu vergeben hat.

Im schlimmsten Fall wären sie nämlich diejenigen, die bei einer Ausgangssperre noch auf der Straße unterwegs wären. Und auch jetzt sorgen sie dafür, dass alle ihre beim Online-Händler bestellten Päckchen erhalten.

Video: Wagner, Claudia

Ohnehin stehe im Moment die Welt postalisch eher auf dem Kopf. Zwar sei Ostern, es ähnele aber eher Weihnachten. Niemals sonst haben Zusteller so viel Aufwand wie in der Adventszeit – oder eben jetzt, mitten in der Corona-Krise.

Abends bitte nur noch Sofa

„Abends brauche ich wirklich nur noch ein Sofa und ein paar Minuten zum Abschalten“, sagt der Routinier, der es gewöhnt ist, täglich 25 Kilometer mit dem Auto plus nochmals 10 bis 12 Kilometer zu Fuß zurückzulegen.

Die Veränderungen seien im Detail spürbar – die Zustell-Strecke bleibt schließlich dieselbe. Doch im Moment könne es sein, dass ein Zusteller 150 Pakete und Päckchen zu verteilen habe. Die Masse treffe Kollegen noch stärker, sagt Kiefer, er habe etwas weniger Päckchen, weil er im Industriegebiet unterwegs ist.

Jemand hat sich schon mal das Ende der Krise ausgemalt. Hübscher Blickfang auf der Zustellstrecke | Bild: Wagner, Claudia

Und wie klappt es mit den Abstandsregeln?

Ein schwieriges Thema. Oft sei es keine böse Absicht, doch eine gewisse Gedankenlosigkeit erlebten die Zusteller dieser Tage oft, sagt Kiefer. „Zum Beispiel, wenn ich an den Briefkästen stehe und mir jemand von hinten ins Ohr raunt: ‚Hab ich Post?‘“, dann sei er sicher, dass diese Worte nicht mit im Abstand von 1,50 Meter gesprochen wurden.

Im Quartier kennt jeder Harry Kiefer

Harry Kiefer genießt den Kontakt zu den Menschen, denen er täglich die Post bringt – und während er Pause macht vor dem nächsten Foto, fährt ein Auto vorbei und hupt kurz, grüßt hier ein Firmenchef, dort ein Oberlohn-Bewohner. Da fällt es schwer, die über die Jahre vertraut gewordenen Menschen auf Distanz zu halten. Schon gar, wenn diese in Schwierigkeiten geraten sind.

„Und das sind hier so gut wie alle“, sagt Kiefer und zeigt auf seine Umgebung. Alles mittelständische Betriebe, ein kleines Hotel in der Nähe. Viele wüssten nicht, wie es weiter geht, manche haben Staatskredite beantragt. Still geworden sei es hier in jüngster Zeit, sagt er nachdenklich. Fast alle Mitarbeiter sind ins Home-office geschickt worden.

Die Briefe müssen schnell in die Briefkästen. Viel Zeit hat Harry Kiefer nicht. | Bild: Wagner, Claudia

Viel Zeit bleibt im Moment ohnehin nicht – weder für den Plausch mit den Jüngeren, noch mit den viel Älteren, die oft noch bedürftiger sind nach sozialer Nähe. Harry Kiefer eilt weiter – und es ist, wie gesagt, schwer, mit ihm Schritt zu halten. Drei Hauseingänge, etwa 15 Briefsendungen, dann springt er ins Auto und fährt wieder ein Stück vor. Die Post ist da, und das jeden Tag – auch in Krisenzeiten.