Konstanz vor 25 Minuten

Möglicher Handgranatenfund: Rheinsteig gesperrt

Am Dienstagabend ist eine mögliche Handgranate aus dem See vor Konstanz geborgen worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war am Abend vor Ort. Laut Polizei bestand keine konkrete Gefahr.