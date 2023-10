Wohin an Halloween? Und welche Partys finden Ende Oktober sonst noch statt? Sicher ist: Langweilig wird es auch zu dieser Zeit im Jahr in Konstanz nicht. Denn schon am Samstag, 28. Oktober, beginnt die große Sause – mit Party United.

Am Samstag, 28. Oktober, feiert die ganze Stadt

Ein Ticket öffnet die Türen von vierzehn verschiedenen Locations – das ist das bewährte Konzept von Party United. Seit Jahren findet das beliebte Event immer im Frühling – zuletzt Ende April 2023 – und im Herbst statt. Das nächste Mal am Samstag, 28. Oktober. Dann können sich die Partygänger wieder durch die Nacht treiben lassen und verschiedene Musikrichtungen genießen. Bei Mixed Music, 80er, 90er, Hip Hop, Elektro, Latin, Schlager, Rock- oder Partysounds ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Mit dabei sind im Stadtgebiet folgende Kneipen: Schwarze Katz, K9 Kulturzentrum, Pfiff, Shotz, Heimat Bar, Untere Sonne, Backstage Musikcafé, Steg4, P-Club, King Schultz und die Einstein Bar. Rechtsrheinisch nehmen die Destille und die Clubs Berrys und Grey an der stadtweiten Party teil. Ab Dienstag, 17. Oktober, beginnt der Vorverkauf der vergünstigten Eintrittskarten.

Vorverkaufsstellen in Konstanz Im Vorverkauf kosten die Tickets 10 Euro und sind an folgenden Orten erhältlich:



Seezeit Shop, Universität Konstanz,

Heimat Bar, Schreibergasse 2, Konstanz

Brasserie Ignaz, Bahnhofstraße 8, Konstanz

Mobile Premium Store, Hussenstraße 7, Konstanz

Destille, Mainaustraße 6, Konstanz

Backstage Musikcafé, Hussenstraße 6, Konstanz

Yeti Sports, Teggingerstraße 14a, Radolfzell Abendkasse am 28. Oktober



Backstage Musikcafé, Hussenstraße 6, Konstanz

Heimat Bar, Schreibergasse 2, Konstanz

Schwarze Katz, Katzgasse 8, Konstanz

King Schultz (an der Bar), Neugasse 23, Konstanz

Destille (an der Bar), Mainaustraße 6, Konstanz

K9 Kulturzentrum, Hieronymusgasse 3, Konstanz

P-Club, Hussenstraße. 4, Konstanz

Berry‘s, Reichenaustraße. 204, Konstanz



Mehr Infos zu Party United und den Tickets unter party-united.com

(Archivbild) Schon bei Party United im April 2023 lockte das bunte Programm zahlreiche Nachtschwärmer in die Bars und Clubs von Konstant. | Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

In Konstanz ist auch an Halloween einiges geboten!

Auch am Dienstag, 31. Oktober, gibt es in Konstanz mehrere Partys, bei denen besonders die Fans von Halloween auf ihre Kosten kommen. Die wohl größte Feier der Gruselnacht findet in den altehrwürdigen und historischen Gemäuern des Konzils in Konstanz statt.

Konzil, Hafenstraße 2: Um 22 Uhr beginnt die Halloween-Party am See. Jeder ist dazu eingeladen, sich in ein grusliges Kostüm zu werfen, denn das beste Kostüm wird in dieser Nacht prämiert. Auf einem Dancefloor wird Mixed Music, Hip Hop bis zu Reggae gespielt. Gut zu wissen: Wer ungenutzte Tickets aus dem Vorjahr hat, kann diese zum Einlass verwenden.

Neuwerk, Oberlohnstraße 3: Im Neuwerk wird am Dienstag, 31. Oktober, wie in alten Zeiten gefeiert – so lautet das Motto: Heile Welt Halloween. Im Neuwerk Saal steigt dann ab 20 Uhr eine Ü30-Party. Tickets gibt es bereits im Online-Vorverkauf.

Im Neuwerk wird am Dienstag, 31. Oktober, wie in alten Zeiten gefeiert – so lautet das Motto: Heile Welt Halloween. Im Neuwerk Saal steigt dann ab 20 Uhr eine Ü30-Party. Tickets gibt es bereits im Online-Vorverkauf. Berry‘s, Reichenaustraße 204: Um den Dia de los muertos (deutsch: Tag der Toten) zu feiern, tauchen die Besucher des Nachtclub Berry‘s ab 22 Uhr thematisch in ein schaurig-schönes Fest ein. Musikalisch ist auch einiges geboten im Kingsberry läuft Mixed Music von Unam. Im Nachtbarhaus gibt‘s Electro von Zenemy auf‘s Ohr. Im Online-Vorverkauf kosten die Karten 10,60 Euro und an der Abendkasse 12 Euro.

Um den Dia de los muertos (deutsch: Tag der Toten) zu feiern, tauchen die Besucher des Nachtclub Berry‘s ab 22 Uhr thematisch in ein schaurig-schönes Fest ein. Musikalisch ist auch einiges geboten im Kingsberry läuft Mixed Music von Unam. Im Nachtbarhaus gibt‘s Electro von Zenemy auf‘s Ohr. Im Online-Vorverkauf kosten die Karten 10,60 Euro und an der Abendkasse 12 Euro. Grey, Max-Stromeyer-Straße 33: Auch der Nachtclub Grey feiert Halloween und bietet ab 22 Uhr eine Nacht zum Gruseln. Auf fünf Dancefloors gibt es Musik für jeden: Hip Hop, House, Reggaeton, Charts, 80er, 90er und 2000er Hits, sowie klassische Rock und Party Hits. Auch Elektro und Techno darf bei einer Party nicht mehr fehlen. Der Eintritt ist bis 23 Uhr kostenlos.

Der Aufsteller vor dem Kolbenfresser verkündet es bereits: Auch hier soll an Halloween von 16 Uhr bis 3 Uhr in der Nacht eine Party gefeiert werden. | Bild: Jeronimo Hillgruber

Kolbenfresser, Fürstenbergstraße 127: Etwas außerhalb von der Innenstadt bietet der Kolbenfresser eine weitere Möglichkeit Halloween zu feiern. Auf den Schildern, die die Party im Gebäude bei der Bushaltestelle Fürstenberg ankündigen, steht, dass es schon um 16 Uhr losgeht.

Etwas außerhalb von der Innenstadt bietet der Kolbenfresser eine weitere Möglichkeit Halloween zu feiern. Auf den Schildern, die die Party im Gebäude bei der Bushaltestelle Fürstenberg ankündigen, steht, dass es schon um 16 Uhr losgeht. Backstage Musikcafe , Hussenstraße 6: Hier wird Halloween mit einer Mottoparty gefeiert – Rocky-Horror-Picture-Show! Die schaurig-schöne Sause geht um 20 Uhr los und soll bis 2.30 Uhr andauern. Tickets sind vorab online erhältlich.

Hier wird Halloween mit einer Mottoparty gefeiert – Rocky-Horror-Picture-Show! Die schaurig-schöne Sause geht um 20 Uhr los und soll bis 2.30 Uhr andauern. Tickets sind vorab online erhältlich. Kulturladen (Kula), Joseph-Belli-Weg 5: An Halloween wird ab 22 Uhr im Kula kunterbunter Mix an Monstern erwartet. Das Zebra Kino und das Queergestreift Team lädt jeden dazu ein und der Erlös der Party geht an den CSD Konstanz. Tickets kosten im Vorverkauf 9,60 Euro und an der Abendkasse 10 Euro.

Woher kommt eigentlich Halloween? Eins der weltweit bekanntesten Feste findet seinen Ursprung in der keltischen Welt. Irland lebt die keltische Kultur bis heute und gilt als Ursprungsland. Millionen irischer Auswanderer brachten das Fest nach Amerika, mit einigen Anpassungen wurde es wieder nach Europa reimportiert. Es gibt verschiedene Überlegungen, ob es christlicher oder keltischer Natur ist. Das Fest ist der Beginn des dunklen Halbjahrs im keltischen Kalender, meist am Vorabend von Allerheiligen – All Hallows Eve. Man geht davon aus, dass Halloween aus dem englischen Wort für Allerheiligen All Hallows Eve zum Wort Halloween zusammengezogen wurde.