Am Sonntag, 13. November, ist es so weit. Dann erklingt um 17 Uhr in der St.-Gebhard-Kirche das Stück, das jahrzehntelang fast niemand auf dem Radar hatte. Oder hätten sie gewusst, dass Louis Spohr das Oratorium „Die letzten Dinge“ komponierte?

Das Konzert: Termin, Karten, Preise Der Sinfonische Chor Konstanz führt das Oratorium „Die letzten Dinge“ (1826) am Sonntag, 13. November, zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie und den Solisten Christina Daletska (Sopran), Stefanie Iranyi (Alt), Johannes Peetz (Tenor) und Thomas Gropper (Bass) auf. Dirigent ist Wolfgang Mettler. Beginn in der St.-Gebhards-Kirche in Konstanz-Petershausen ist um 17 Uhr. Karten kosten zwischen 22 und 47 Euro, für Schüler und Studierende jeweils fünf Euro weniger. Vorverkauf bei Buch-Kultur Opitz am Stephansplatz oder auf der Internetseite des Chors

Louis wer? Wolfgang Mettler, künstlerischer Leiter des Sinfonischen Chors und Dirigent beim großen Konzert am 13. November, kann die Frage verstehen. Als Komponist ist dieser Louis Spohr, geboren 1784 in Braunschweig und gestorben 1859 in Kassel, fast vergessen. Sein Werk „Die letzten Dinge“ wurde erst vor wenigen Jahren für ein breiteres Publikum wieder entdeckt, als der renommierte Carus-Verlag die Noten neu herausgab.

Louis Spohr, der Star von einst – und heute fast vergessen

Zu Unrecht, erklärt Mettler, ist Spohr aus der Wahrnehmung weitgehend verschwunden. Immerhin stelle er ein Bindeglied zwischen den beiden bis heute als Klassik-Stars gehandelten Komponisten Ludwig van Beethoven und Felix Mendelssohn-Bartholdy dar. Dass er in seinen späteren Jahren als bedeutendster lebender deutscher Komponist galt, mag man kaum glauben, wenn man auf heutige Konzertprogramme schaut. Dort taucht der Name Louis Spohr jedenfalls kaum auf, obwohl die Musik eigentlich recht zugänglich ist.

In Konstanz war „Die letzten Dinge“, ein etwa 80 Minuten langes Stück für Chor, Orchester und Solisten, nach Recherchen von Wolfgang Mettler noch nie zu hören. In dem Werk sind Bibeltexte zur Apokalypse vertont, vom Thema also handelt es sich schon ein Stück November-Musik. Doch beim Zuhören löst das Werk eher Staunen und sogar Schwelgen als Trauer oder gar Irritation aus. Wer klassische Musik aus der Epoche der Romantik mag, wird auch an diesem Oratorium Gefallen finden.

Kurz vor Aufführung des Oratoriums „Die letzten Dinge“ am 13. November 2022: Wolfgang Mettler, künstlerischer Leiter des Sinfonischen Chors Konstanz und geschäftsführender Vorsitzender Hans-Joachim Knopf studieren die Partitur des Werks. (Aufnahme vom 24.10.2022) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Die Proben hat der Chor nach Aussagen seines geschäftsführenden Vorsitzenden Hans-Joachim Knopf weitgehend abgeschlossen. Rund 60 Männer und Frauen werden am 13. November singen. Von den einst rund 100 Sängern sind in der Corona-Zeit einige abgesprungen, andere machen aus Sorge vor einer Infektion noch nicht weiter mit. Doch die, die aktiv singen, fiebern auf das Konzert am 13. November hin, wie der Dirigent betont.

Konstanz In der Konstanzer Finanzpolitik hat Karin Becker genug vom Theater Das könnte Sie auch interessieren

Im November 2020 und November 2021 mussten die Konzerte ausfallen

Zweimal hintereinander konnte der Sinfonische Chor seine November-Konzerte wegen der herbstlichen Corona-Wellen nicht ausrichten, und die Probe-Notlösungen über Videokonferenz auf der Distanz in der kalten Stephanskirche waren Wolfgang Mettler zufolge ebenfalls eine Belastungsprobe für das Ensemble. Doch jetzt läuft‘s wieder, ist er überzeugt. Und auch das Publikum komme nach langer Durststrecke langsam wieder in die Konzerte.

Eine volle St.-Gebhard-Kirche am 13. November ist für den Sinfonischen Chor dabei wichtig: Konzertproduktionen mit Orchester und Solisten sind teuer, und da zählt jede verkaufte Karte. Dass sich der Erwerb lohnt, darin sind sich Wolfgang Mettler und Hans-Joachim Knopf sicher. Für Knopf, der selbst im Tenor singt, ist es übrigens das erste große Konzert mit dem Sinfonischen Chor, sei er dessen Vorsitz übernommen hat: „Am 3. März 2020 wurde ich gewählt, am 10. März traten die Corona-Einschränkungen in Kraft“, sagt er.

Sie freuen sich auf viele Besucher beim Konzert: Die Sängerinnen und Sänger des Sinfonischen Chors Konstanz. | Bild: Wolfgang Mettler

Jetzt erwacht also dieser Teil des Musiklebens wieder, und das mit einem recht selten zu hörenden Werk. In „Die letzten Dinge“ verschränken sich Solo-Gesang, Chor- und Orchestermusik kunstvoll, insofern ist es ein typisches Oratorium. Es kommt aber ohne große Arien aus und ist unkompliziert zu hören.

Dieses Werk von Louis Spohr kann das breite Konstanzer Publikum nun entdecken. Einem Sänger im Sinfonischen Chor dürfte Louis Spohr freilich schon lange ein Begriff sein: Jochem Spohr ist mehr als nur ein Namensvetter des Komponisten. Nun singt er das Werk seines Vorfahren im Tenor mit.