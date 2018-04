Konstanz, an der Bundesstraße 33, die große Kreuzung bei Mc Donald's: Bis vor kurzem durfte man hier auch bei roter Ampel rechts abbiegen. Jetzt sind die Grünen Pfeile verschwunden. Warum das schade ist.

Da fehlt doch was! Ein kleines Stück Wiedervereinigung ist aus dem Konstanzer Stadtbild verschwunden. Der in der DDR übliche Grüne Pfeil, der das Rechtsabbiegen auch bei Roter Ampel mit entsprechender Um- und Vorsicht erlaubte, hängt nicht mehr an der Kreuzung Opelstraße/Reichenaustraße/Rudolf-Diesel-Straße. Selbst wenn auf der B 33 tatsächlich mal nur wenig Verkehr ist, müssen die Autofahrer nun brav warten, bis die Lichtsignalanlage auf Grün springt. Es muss etwas mit den Unfällen zu tun haben, die hier in letzter Zeit passiert sind. Da war offenbar zu viel Vertrauen in den Verstand der Verkehrsteilnehmer im Spiel. Schade, dass es nicht belohnt wurde.