Was hinter den Parkläufen steckt

Parkrun ist ein wöchentlicher, weltweit stattfindender Fünf-Kilometer-Lauf, der jeden Samstagmorgen an über 2000 Standorten mit mehr als 300.000 Teilnehmern sowie rund 30.000 freiwilligen Helfern stattfindet. Parkrun wurde 2004 in London zum ersten Mal durchgeführt, mittlerweile gibt es die Lauftreffs in 22 Ländern. Deutschland zählt momentan 47 Standorte. In Konstanz feiert Parkrun nun seinen ersten Geburtstag. Treffpunkt ist immer samstags um 9 Uhr am Hockgraben (Universitätsstraße), Familien mit Kindern und Hundebesitzer dürfen auch dabei sein. Die Teilnahme ist kostenlos.