In gut zwei Wochen ist Ostern. Der Frühling machte sich bereits bemerkbar, die Tage werden heller, wärmer und länger. Der Duft nach Frühling und Ostergefühle sowie die ersten sich zeigenden Frühjahrsblüher machen Lust auf frische Speisen aus der Frühlingsküche oder auch auf leckere Gerichte aus der traditionellen Osterküche. Kurzum: an Ostern darf die Suche nach Eiern und Schokolade mit einem Besuch in einem Restaurant und einem leckeren Essen dort gekrönt werden.

Tage mit Traditionen

Feiertage sind Tage mit Traditionen. Kinder bekommen Schokolade und der österliche Speisetisch darf nach der Fastenzeit und nach Karfreitag reichhaltig gedeckt sein. Ostern ist immer auch eine gute Zeit, diese im Kreis der Familie, mit Freunden und lieben Menschen zu verbringen. Selbstverständlich gehören da auch leckeres Essen und feine Getränke dazu. Besonders, da dies wegen der Pandemie an den beiden letzten Osterfesten nur schwer möglich war.

Freude aufs Festessen

Ein Osterfestessen kann all das bieten, was das Herz begehrt. Saftiges Filet, Lammbraten, Fisch und natürlich Vegetarisches. Ebenfalls bietet die Frühlingsküche frische Kräuter oder noch Bärlauch, ein gesunder und schmackhafter Fitmacher aus dem heimischen Wald und Wiese, an. Der Vielfältigkeit sind hier keine Grenzen gesetzt und die Köche der Region bereiten sich intensiv auf die Osterfeiertage vor und kreieren feine Menüs um für jeden das Richtige auf der Speisekarte zu haben.

Vielerorts wird bereits der erste Spargel gestochen. Schmeckt dieser erste Spargel im Frühling nicht am besten? Noch dazu ist dieses Gemüse gesund und kalorienarm. Wie wäre es also mit einem feinen Spargelsüppchen vor dem Hauptgang? Spargel lässt sich in vielen Variationen zubereiten. Man darf sich darauf freuen. So wie auch auf viele Leckereien – es ist an der Zeit sich etwas zu gönnen und die vielfältige Gastfreundschaft der Gastronomen zu genießen.

Offene Gastronomie

Dieses Jahr darf Ostern in den Gaststätten und Restaurants geschlemmt und genossen werden. Nach zwei Jahren Zwangspause an Ostern wegen der Pandemie darf man sich dieses Jahr an Ostern auf Feines aus den Küchen freuen. Die Gäste haben die freie Auswahl einer großen kulinarischen Bandbreite, die ihnen angeboten wird. „Die Gastronomen freuen sich über viele Gästeanfragen und Reservierungen“, blickt Daniel Ohl, Pressesprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Baden-Württemberg auf die kommenden Tage und ergänzt, man habe jetzt hoffentlich die schwere Zeit hinter sich gelassen. Deutlich sei das Bedürfnis der Gäste zu spüren, sich wieder unbeschwert in den Gaststätten zu treffen und die Gesellschaft miteinander zu genießen. Und sich dabei etwas Leckeres zu gönnen. Man sei im Verband optimistisch, dass ein unbeschwerter Gaststättenbesuch dieses Jahr an Ostern möglich sein wird.

Rechtzeitig reservieren

Die letzten zwei Jahre waren für die Gastronomie nicht einfach, bestätigt Daniel Ohl. Eine Folge von Kurzarbeit und geschlossenen Betrieben sind heute der Personalmangel. Nicht alle Mitarbeiter konnten gehalten werden und die Betriebe müssen die personellen Kapazitäten überlegt einplanen und das Personal gezielt einsetzen. Auch deshalb empfiehlt es sich, für die Osterfeiertage rechtzeitig im Lieblingsrestaurant zu reservieren. In diesem Zusammenhang bittet Daniel Ohl auch um rechtzeitigen Bescheid, sollte sich die Anzahl der reservierten Plätze ändern oder etwas dazwischenkommen. „Wir sehen mit Optimismus und Zuversicht, dass bereits jetzt viele Anfragen und Reservierungen eingehen. Das lässt uns erkennen: die Gäste haben uns vermisst“, fasst Daniel Ohl zusammen.