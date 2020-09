Was so ein herkömmlicher Gulli doch alles bewirken kann: Manfred Lamersdorf aus Litzelstetten sagt, er leidet seit geraumer Zeit unter Schlafstörungen und zunehmender Nervosität. Für einen 58-Jährigen nicht unbedingt normal. Der Grund für seine Beschwerden, die ihm nach eigenen Angaben das Leben erheblich beschweren: zwei Gullis wenige Meter vor seiner Haustür.

Deutlich zu erkennen sind am Gullideckel die Vorrichtungen, mit denen der Einsatz befestigt ist. Dort fing sich der Zement, so dass er nach der Aktion problemlos wieder herausgeholt werden konnte. | Bild: Schuler, Andreas

„Wir hören den Lärm bei geschlossenen Fenstern“

Besser gesagt: Die Geräusche, die von diesen Gullis ausgehen, wenn Autos darüber hinweg fahren. „Vor allem im Sommer ist diese Straße, die ja zum Strandbad führt, eine einzige Autobahn“, erzählt er. „Und zwar Tag und Nacht. Bei jedem Auto dieser Lärm, der gesamte Rahmen wackelt und klackt. Wir hören das in jedem Zimmer in der Wohnung auch bei geschlossenen Fenstern und Türen.“

Bevor Manfred Lamersdorf zur Schaufel griff, zeigte er zusammen mit seiner Frau diesen Schriftzug. | Bild: Schuler, Andreas

Ein Arzt bestätigt mit einem Attest die gesundheitlichen Probleme des Mannes, „bedingt durch laute störende Geräusche von gelockerten Kanaldeckeln, die durch die Überfahrt von Autos zustande kommen. Er braucht deshalb neben Ohrstöpseln zunehmend auch Schlaftabletten. Insgesamt ist von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen“. Auch Nachbarn beklagen sich längst über die Ruhestörung durch Autos, die über die Gullis fahren.

Hinein damit: Manfred Lamersdorf versenkt den Zement in dem Gulli. Damit herrschte zumindest vorübergehend Ruhe. | Bild: Schuler, Andreas

Seit rund drei Jahren hält dieser Zustand mittlerweile an. Ortsverwaltung und Ortsbeiräte wurden mehrmals um Hilfe gebeten. „Ich war seit 2018 dreimal bei deren Sitzungen“, erzählt Manfred Lamersdorf. „Und ich schildere seit drei Jahren regelmäßig Ortsvorsteher Wolfgang Gensle und Verwaltungsleiter Klaus Frommer, wie sehr wir hier darunter leiden. Aber es tut sich nicht wirklich etwas.“

Ortsvorsteher Wolfgang Gensle (links) und Manfred Lamersdorf diskutieren angeregt auf der Straße. Im Hintergrund einer der Gullideckel. | Bild: Schuler, Andreas

„Die Gullis sind eben aus den 70-er Jahren...“

Er selbst habe mit einer Genehmigung versucht, mit Schweißarbeiten das Problem zu lösen – vergebens. Mitarbeiter des örtlichen Wertstoffhofes setzten verschiedene Gummis ein – ebenfalls vergebens. „Die sind eben aus den 70-er Jahren“, sagt Wolfgang Gensle, „damals war Schalldämpfung noch kein großes Thema.“

Nun schritt Manfred Lamersdorf selbst zur Tat. Er kündigte der Ortsverwaltung per Mail an, die Gullis mit Zement zu verfestigen, damit sie nicht mehr klappern können. Auch Oberbürgermeister Uli Burchardt erhielt diese Information.

Am Morgen des Freitags also besorgte er Zement, rührte ihn an und schaufelte mehrere hundert Kilogramm in die Gullis. Zuvor zeigte er sich selbst bei der Polizei an. „Ich bin aber nicht blöd und habe die Gullis mit einem dehnbaren Einbau ausgefüllt, damit nichts beschädigt wird“, erklärte er, während er den Beton Schaufel für Schaufel im Gulli verschwinden ließ. „Diesen Einbau kann man hinterher in einem wieder herausholen.“

Nach rund einer halben Stunde erschienen ein Mitarbeiter des Wertstoffhofes, Ortsvorsteher Wolfgang Gensle sowie zwei Polizeibeamte am Schauplatz. „Ich glaube, wir sind uns einig, dass das hier gar nicht geht“, sagte Wolfgang Gensle und Manfred Lamersdorf pflichtete ihm sofort bei: „Stimmt. Es ist traurig, dass ich erst zu solchen Maßnahmen greifen muss, ehe wir uns hier treffen. Ich hatte mir gewünscht, dass Sie mich anrufen. Aber Sie sind ja offenbar zu beschäftigt, um sich mit den Anliegen der Bewohner von Litzelstetten zu beschäftigen.“

„Sie sind doch auch Beamter und wissen, wie lange so etwas dauert“

Laut eines schriftlichen Austausches zwischen Manfred Lamersdorf und Klaus Frommer versprach die Ortsverwaltung mehrmals, das Problem zu lösen. „Herr Lamersdorf, Sie sind doch selbst Beamter und wissen, wie lange so etwas dauert“, sagte Wolfgang Gensle. Außerdem kommt die Firma, wie wir beauftragt haben, nicht in die Gänge.“

Der erboste Anwohner hörte sich diese Worte an und erwiderte: „Wir reden von einem Zeitraum von drei Jahren. Ich verstehe drei, vier oder auch sechs Monate. Aber drei Jahre?“ Dem entgegnete Wolfgang Gensle: „In der Martin-Schleyer-Straße sind wir seit 16 Jahren am selben Problem dran. Dort wohnt eine ältere Dame, die fällt jedes Mal aus dem Bett, wenn ein Auto über die Gullis fährt.“ Er versprach, sich der Sache weiterhin anzunehmen.

Die freundlichen Polizisten nahmen den Fall auf. „Eine Anzeige wird es nur geben, wenn eine Sachbeschädigung vorliegt“, sagte einer der Beamten. „Ob dies der Fall ist, können wir erst beurteilen, wenn der Zement wieder entfernt ist.“ Noch am Nachmittag hievte Manfred Lamersdorf die gefüllten Einbauten heraus – und schon war vom Spuk des Morgens nicht mehr zu sehen. „Hoffentlich tut sich bald etwas, damit wir wieder durchschlafen können“, sagte Manfred Lamersdorf noch, ehe er sich ins Wochenende verabschiedete.