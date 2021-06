Steffi Nagy ist eine Frau, die man durchaus als Menschenfängerin bezeichnen kann. Mit dem sympathischen Lachen, dem spontanen, tiefgründigen Humor und ihrer herzlichen Art dauert es nur wenige Sekunden und der Gegenüber weiß: Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein.

Der Food-Truck von Steffi Nagy in der Max-Stromeyer-Straße direkt neben dem TÜV. | Bild: Schuler, Andreas

Hier, das ist der Food-Truck in der Max-Stromeyer-Straße, wie ein Imbisswagen heute auf neudeutsch heißt. Steffi Nagy bereitet direkt neben dem TÜV frisch und vor den Augen der Gäste ungarische Spezialitäten zu – Langos, Baumstriezel und natürlich Gulasch.

Langos mit Sauerrahm, Knoblauch und Käse ist der Dauerbrenner. Das in Öl gebackene Mehl-Hefe-Gebäck erinnert vom Aussahen ein wenig an eine Pizza.

Video: Schuler, Andreas

Vor allem zur Mittagszeit bilden sich kleine Menschenschlangen vor dem Wagen, Pardon: vor dem Truck. Die 63-Jährige redet und scherzt mit allen Gästen, als würde sie diese schon seit Jahren kennen. Dabei steht sie erst seit Januar hier. Vorher musste auch sie der Pandemie Tribut zollen.

Konstanz Public Viewing in Konstanz: An diesen Orten können Sie die Spiele der EM 2021 verfolgen Das könnte Sie auch interessieren

Vor Corona stand sie bei der Sparkasse und arbeitete in diversen Konstanzer Gaststätten. In der Schweiz war sie lange unterwegs und zog im Rahmen des Street-Food-Festivals von Stadt zu Stadt. Das wird sie bald auch wieder machen und im Konstanzer Industriegebiet nur noch von Montag bis Donnerstag stehen.

Video: Schuler, Andreas

Auf das heutige Spiel angesprochen, muss sie zunächst laut lachen. „Wir müssen unbedingt gewinnen“, sagt sie dann. „Also gewinnen wir auch.“ Sie überlegt ein paar Augenblicke. „Deutschland ist stark, daher wird es knapp. 2:1 für uns. Ich liebe es hier, aber im Herzen bin ich Ungarin.“

Fast wie eine Pizza, mindestens genau so lecker: ein Langos mit Knoblauch, Schmand und Käse. | Bild: Schuler, Andreas

Die Menschen am Truck lächeln und bestätigen die Worte. Steffi Nagy ist stolz auf ihre Mannschaft: „Das 1:1 gegen Frankreich war super. Auch gegen Portugal haben wir lange gut mitgehalten, am Ende aber deutlich verloren. Ich freue mich auf das Spiel.“

Die Konstanzer Deutschland-Fans halten dagegen

Wenn das Wetter mitspielt, wird samstags und sonntags gegrillt im „Treff mit Herz“ am Bettenberg. | Bild: Schuler, Andreas

Auch Mäx Kessler und Heike Hühnlein, die Pächter der Gaststätte des Motor-Sport Clubs MSC Konstanz, fiebern dem Spiel entgegen. Im Innenraum steht ein Fernseher, auf dem das Spiel laufen wird. „Ich denke, wir gewinnen 3:1“, sagt Mäx.

Heike nickt zustimmend. „Ich tippe auf ein knappes 2:1. Thomas Müller ist ja wahrscheinlich nicht dabei. Dann wird es schwieriger.“ Die beiden sind sehr gut befreundet – nicht mehr und nicht weniger, wie sie betonen. Ein sehr gut eingespieltes Team sind sie auf jeden Fall.

Hereinspaziert: Im Innenraum des „Treff mit Herz“ wird das Spiel der Deutschen gegen Ungarn laufen. | Bild: Schuler, Andreas

Auch hier am Bettenberg fühlt sich der Besucher sofort herzlich willkommen und wie Hause. Am 1. Mai 2020 haben die ehemaligen Betreiber des Siedlerheims in der Waldsiedlung den „Treff mit Herz“ eröffnet. Was für ein passender Name.

Konstanz/Reichenau-Waldsiedlung Zwei Jahre nach der schweren Leukämie-Erkrankung: Frohnatur Mäx Kessler ist zurück im normalen Leben Das könnte Sie auch interessieren

Der beliebte Fasnachter begrüßt die Gäste und ist für den Service verantwortlich, die gelernte Einzelhandelskauffrau verwöhnt die Menschen mit ihrer Kochkunst, die sie sich schon als Kind daheim aneignete und seither ausbaute. Die beiden bieten gut-bürgerliche Küche wie Wurstsalat und Maultaschen, aber auch italienische Spezialitäten wie Spaghetti aglio e olio.

Heike Hühnlein ist die Chefin der Küche, Mäx Kessler begrüßt die Gäste und hält seine Schwätzchen mit den Menschen, die er so liebt. | Bild: Schuler, Andreas

Seit kurzem haben sie wieder geöffnet – der Lockdown hat auch sie rund ein halbes Jahr kalt gestellt. „Unsere Gäste und Freunde unterstützen und seither richtig gut“, sagt Mäx Kessler. „Wir sind wirklich sehr dankbar und glücklich, dass wir diese Zeit überstanden haben.“