Marktstätte, Unterführung zum Hafen, Benediktiner- und Augustinerplatz zählen aus Sicht vieler Konstanzer nicht zu den Schmuckstücken. Ihnen fehlen Bäume oder zumindest ein wenig Grün. Das würden sie zumindest in einer Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen haben, erwarten. Dass auch Anpassungen an die Folgen des Klimawandels – beispielsweise Hitzesommer – erfolgen müssen, hat der Konstanzer Gemeinderat auch erkannt.

Stadträtin freut sich: „Endlich geht es voran!“

Gabriele Weiner (JFK) mahnt schon seit vielen Jahren an, dass es in der Innenstadt mehr Grün geben sollte. Sie hat mit weiteren Engagierten schon viele kleine Projekte umgesetzt. Jetzt machte sie wieder mit einer Gruppe Ehrenamtlicher – in Absprache mit dem Amt für Stadtplanung und Umwelt – und mit Unterstützung der Technischen Betriebe Konstanz (TBK) Nägel mit Köpfen.

Rings um die vereinzelten Bäume auf dem Augustinerplatz wucherten nämlich stachelige Berberitzen; wer auf den dortigen Sitzbänken verweilen wollte, machte unfreiwillig Bekanntschaft mit den Dornen. Die Büsche wurden jetzt von den Ehrenamtlichen entfernt und stattdessen eine Übergangsbepflanzung vorgenommen, die Farbe in die Platz-Tristesse bringt.

„Die Stadt wird in Kürze eine nachhaltige, langlebige, pflegeleichte und bienenfreundliche Dauerbepflanzung umsetzen“, erklärt Gabriele Weiner und fügt an: „Endlich geht es voran!“ Vorgesehen ist, die dortigen Baumquartiere mit Streupflanzen, wie beispielsweise Purpurleinkraut, aber auch Stauden, darunter Schafgarbe, Raublatt-Aster, Armenischem Mohn und Steppen-Salbei, sowie Bodendeckern, zum Beispiel Himalaya-Perlkörbchen, Teppich-Aster, Zypressenwolfsmilch und Zwerg-Schleierkraut, zu bestücken.

Hier sollen nun Efeu und Hortensie ranken

Allerdings stört nicht nur Gabriele Weiner das öde Geländer am Zugang zum dortigen Parkhaus. Kurzerhand haben die Ehrenamtlichen Blumenkübel mit Efeu und Kletterhortensie aufgestellt, in der Hoffnung, die Pflanzen mögen sich an den Metallverstrebungen ausbreiten.