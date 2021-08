Jetzt mal Tacheles, Herr Lederer: Der Grünen-Kandidat Sebastian Lederer möchte sich für Öko-Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung einsetzen. Bauer und Bullenmäster Stefan Leichenauer muss bei seiner Arbeit auch auf den Ertrag schauen. Er findet: Die Politik, auch die Grünen, zeigen häufig mit dem Finger auf Landwirte. Dabei seien die doch die engagiertesten Landschaftspfleger. Finden die beiden zwischen Bullenstall und Dinkelfeld zueinander? In der SÜDKURIER-Serie „Jetzt mal Tacheles“ stellen wir Ihnen die Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September vor.

Eigentlich haben die beiden Männer, die an diesem Tag auf Einladung des SÜDKURIER miteinander streiten sollen, ziemlich viel gemeinsam: Sebastian Lederer, 25 Jahre und aus Konstanz, will für die Grünen in den Bundestag. Er liebt Tiere, lebt vegan