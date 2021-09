Konstanz vor 1 Stunde

Großreinemachen am Rheinufer: Am 11. September findet wieder der „RhineCleanUp“ statt

Handschuhe an, Greifzange schnappen – und ab an den Rhein. Am Samstag, 11. September, wird das Ufer des Konstanzer Seerheins von Müll und Unrat befreit. Im Herosépark geht es um 11 Uhr los. Das schreibt der Arbeitskreis Müll in einer Pressemitteilung.