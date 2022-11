Die Bilanz liest sich am Ende nicht so schlimm wie der Großeinsatz in Wollmatingen am Dienstagabend zuerst Glauben machte: Drei Personen wurden leicht verletzt. Wie Katrin Rosenthal, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, berichtet, hätten Anwohner am Dienstagabend zunächst eine Schlägerei mit etwa 20 beteiligten Personen gemeldet. Daraufhin rückten Landes- und Bundespolizei mit mehreren Streifenwagen aus, um für einen Einsatz in größerer Dimension gerüstet zu sein.

Vor Ort in der Leipziger Straße stellte sich jedoch heraus, dass es keine eskalierte Schlägerei gab. Stattdessen seien zwei Männer, ein 54-Jähriger und ein 24-Jähriger aneinander geraten. Die beiden Männer hatten sich mit Schlägen gegenseitig verletzt. Daraufhin griffen Unbeteiligte in die körperliche Auseinandersetzung ein, dabei bekam auch eine 26-jährige Frau einen Schlag ins Gesicht. Die Polizei trennte die Streitenden und verwies die beiden Konfliktparteien in ihre Wohnungen.