Konstanz vor 52 Minuten Großeinsatz in Petershausen! Mehrere Fahrzeuge stehen in einer Tiefgarage in Flammen Am Samstagmorgen ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. In einer Tiefgarage stehen drei Autos und ein Motorrad in Flammen. Die Petershauser Straße ist aktuell gesperrt.

Großaufgebot der Konstanzer Feuerwehr: Am Samstagmorgen, 22. Juli, stehen mehrere Fahrzeuge in einer Tiefgarage am Georg-Elser-Platz in Flammen. | Bild: Timm Lechler