Am Sonntag, 27. Februar, ist gegen 17 Uhr die folgende Meldung eingegangen: „Person im Rhein, Schänzlebrücke, näher Winterersteig.“ So heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Konstanz. Daraufhin hatten sich Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizeibeamte zu Land und zu Wasser sowie DLRG auf den Weg zum Einsatzort gemacht.

Zahlreiche Kräfte im Einsatz Von Feuerwehr und DLRG waren 47 Einsatzkräfte, ein Hund, sechs Boote und zwölf Fahrzeuge im Einsatz. Dazu kommen vier Fahrzeuge und acht Einsatzkräfte von Deutschem Roten Kreuz und Malteser Hilfsdienst, diese lösten sich angesichts der Einsatzzeit vor Ort ab, sowie zwei Boote der Wasserschutzpolizei, ein Hubschrauber und diverse Einsatzfahrzeuge der Polizei.

Rettungsboote wurden entlang der Rheinbrücke ins Wasser gelassen und eine gemeinsame Einsatzleitung linksrheinisch an der Brücke aufgebaut. Einsatzkräfte auf Feuerwehrbooten formierten eine Suchkette, um die Oberfläche rheinabwärts zu überprüfen. Einsatztaucher der DLRG suchten den Seegrund ab und am Ufer gingen Suchtrupps entlang.

Mit Anbruch der Dämmerung wurde zusätzlich ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera sowie ein Wasser-Suchhund der DLRG eingesetzt. Dieser kann von einem Boot aus Gerüche eines Menschen auch unter Wasser orten. Auf diese Weise kann die Stelle, an der die Person vermutet wird, näher eingegrenzt werden.

Nach drei Stunden konnte eine Person gefunden und an die Notfallsanitäter im Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes sowie dem alarmierten Notarzt an Land übergeben werden. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Einsatz für die Helfer endete gegen 22 Uhr. Nach Auskunft der Konstanzer Polizei am Montagmittag gibt es keine Hinweise auf einen Unfall oder Fremdverschulden.

