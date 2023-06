Unbekannte Sprayer haben im Zeitraum von Montag bis Dienstagmittag, 6. Juni, die Fassaden mehrerer Gebäude auf dem Gelände der Universität Konstanz verunziert. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. Die Täter sprühten mit pinker Farbe Graffitis an die Außenwände der Gebäude C und Y und im Bereich des Verbindungswegs.

Die Texte sind in englischer Sprache verfasst, wurden mittlerweile von der Uni aber abgedeckt. Die Kosten zur Entfernung der Schmierereien dürften sich laut Polizei auf etwa 12.000 Euro belaufen. Zeugentelefon können sich unter 07531 9952222 melden.