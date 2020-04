An den Standorten der Graf Hardenberg-Gruppe in der Bodenseeregion ist man wieder in allen Bereichen für die Kunden da. Trotz Schließung der Verkaufsräume aufgrund der Corona-Pandemie Mitte März hatten die Werkstätten und der Service nach wie vor geöffnet. Und seit vergangenem Montag, 20. April sind endlich auch wieder alle Verkaufsräume geöffnet. Bei sorgfältiger Umsetzung der Sicherheits- und Hygienevorschriften und unter Beachtung der Anweisungen der Bundesregierung sind die Mitarbeiter an den Standorten wieder persönlich für alle Anliegen der Kunden da. Oberstes Gebot lautet auch hier: Die Gesundheit der Kunden und der Mitarbeiter muss weiterhin geschützt sein, auch um so eine Ausbreitung von Covid-19 weiter zu verlangsamen.

Verkaufsräume offen

„Besonders stolz sind wir auf unsere Mitarbeiter, die tagtäglich die Fahne hoch halten“, danken die Geschäftsführer Benjamin Menche und Philipp Ludwigs den Mitarbeitern der Graf Hardenberg-Gruppe, die in dieser sehr dynamischen Zeit täglich vollen Einsatz bringen und stets volles Verständnis haben für die Sicherheitsmaßnahmen, welche umgesetzt werden mussten und für teils ungewohnte Arbeitsabläufe sorgen.

Mit Wiedereröffnung der Schauräume wird es für die Kunden höchst interessante Angebote geben. Diese machen es auf jeden Fall lohnenswert, die Autohäuser zu besuchen und auch aktuell über einen Autokauf nachzudenken. So wird zum Beispiel eine kostenlose Absicherung angeboten, die den Autokäufer bei Arbeitslosigkeit absichert.

Regionalität stärken

„Corona kann eine Chance für Familienunternehmen und den Wirtschaftsstandort Bodenseeregion sein“, so Benjamin Menche, Geschäftsführer in der großen Automobilhandelsgruppe, die in der Region stark verwurzelt ist. So könne die aktuelle Krise das Bewusstsein der Kunden und Verbraucher schärfen und das regionale Kaufverhalten stärken.

Für die Alltagshelden aus systemrelevanten Berufen, für Unternehmer und auch für Privatpersonen hat Graf Hardenberg attraktive Mietaktionen entwickelt. Jeder kann tages- oder wochenweise günstig Fahrzeuge anmieten, um einen bisher nicht benötigten Mobilitätsbedarf zu decken. Für Restaurantbesitzer, die temporär einen Lieferdienst anbieten, weil sie in den Lokalen keinen Umsatz generieren können, würde es wenig Sinn machen dafür extra ein Auto zu kaufen. Hier kann es sich lohnen, kurzzeitig zu günstigen Konditionen ein Auto bei Graf Hardenberg zu mieten.

Die Mitarbeiter von Graf Hardenberg freuen sich darauf, die Kunden wieder persönlich begrüßen und individuell beraten zu dürfen. Wenn auch mit Abstand, hält man hier bei vollem Einsatz zusammen. Gemeinsam und mit Unterstützung der Kunden möchte man die Coronakrise meistern und gesund überstehen.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten an den verschiedenen Standorten und den Kontaktmöglichkeiten finden sich im Internet: http://www.grafhardenberg.de