Die ersten Weinliebhaber schlendern bereits am Mittwoch, 26. Juli, mit großer Vorfreude über das Festgelände, als die Eingänge am Nachmittag geöffnet werden. Der Musikverein Wollmatingen spielt bekannte Lieder auf der Bühne. Im Stimmengewirr ist immer wieder lautes Lachen zu hören. Dazwischen Klirren die Gläser, wenn die Besucher miteinander anstoßen.

Schließlich eröffnen unter anderem die Weinprinzessin Elin Sophie Arnold und Bernd Sommer, Gestalter des diesjährigen Weinglases, offiziell das Fest. Der SÜDKURIER kommt währenddessen mit einigen Besuchern und Mitarbeitern des Weinfests ins Gespräch. Welche Eindrücke haben sie von der traditionellen Veranstaltung?

Lucia Olbrich, 20, studiert in Konstanz Architektur. Ursprünglich kommt sie aus Regensburg. Sie ist mit ihren zwei Freunden auf dem Fest unterwegs und berichtet: „Ich finde die unterschiedlichen Stände cool, weil es verschiedene Angebote gibt – an Essen vor allem.“ Sie wünscht sich für die nächsten Tage, „dass das Wetter besser ist und dass man sich auch mal bisschen länger hier hinsetzen kann und den Abend verbringen kann.“

Hendrik Dietze, 52, aus Konstanz, arbeitet als Security Mitarbeiter am Eingang des Fests. Er besuche das Weinfest auch privat. Die vergangenen Jahre habe er, auch als Mitarbeiter für die Sicherheit, „sehr schön und sehr ruhig“ erlebt. Auch dieses Jahr ist er zuversichtlich: „Dadurch, dass jetzt mit Security alles neu konzipiert ist, gibt es nicht so viel Gewalt, wie es mal früher gab. Es ist bisschen humaner geworden.“

Katharina Baum, 38, aus Konstanz, arbeitet am Weinstand des Familienunternehmens Weinhaus Baum. Sie finde am Weinfest das Flair jedes Jahr aufs Neue ganz besonders. Sie schätzt es sehr, alte Bekannte wiedersehen zu können: „Es ist so ein Magnet von Konstanz, man trifft viele Einheimische wieder.“ Nun erhofft sie sich ein „friedliches, lustiges Beisammensein. Kein Streit, kein Ärger. Alle glückselig und weinselig und freudig.“

Karl-Heinz Waller, 61, aus Konstanz, kennen manche Konstanzer durch sein Mitwirken in einer musikalischen Schnurrgruppe, die während der Fasnacht in der Niederburg unterwegs ist. An diesem Juliabend ist er aber mit dem Musikverein Wollmatingen auf dem Fest. Es sei ihm zufolge etwas ganz Besonderes auf dem Eröffnungsabend spielen zu dürfen und so viele Menschen zu treffen.

Hartmut Andersen, 81, kommt ursprünglich von der Ostsee und lebt inzwischen am Bodensee. Und was gefällt dem Rentner beim Konstanzer Weinfest besonders gut? Er findet es ganz toll, „dass die Menschen zusammen hocken und endlich mal miteinander kommunizieren“.

Flavia Timoneri, 22, aus Bregenz, verkauft bei dem Stand „Italia nel mundo“ italienische Backwaren. Mit dem Stand sei sie schon bei vielen Events gewesen. Ihr fällt die gute Organisation der Stände auf: „Ich finde es cool, dass es Musik gibt, und dass die Essensstände und die Weinstände getrennt sind.“ Für die kommenden Tage wünsche sie sich aber schöneres Wetter.

Und wie wird nun das Wetter für die verbleibenden Weinfesttage? Laut Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor wird es am Wochenende sommerlicher als in den vergangenen Tagen. Doch obwohl Temperaturen von etwa 25 Grad zu erwarten sind, sollte man die Regenjacke oder den Schirm am Freitag, 28. Juli, und Samstag, 29. Juli, nicht zuhause lassen: Von oben könnte es nass werden. Noch immer muss mit Schauern gerechnet werden. Auch das Gewitterrisiko ist recht hoch. Besonders am letzten Tag des Weinfest werden sich die Besucher wohl mit Regen abfinden müssen.