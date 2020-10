Einmal mehr haben die Konstanzer Feuerwehr und die Konstanzer Wasserschutzpolizei durch schnellen Einsatz einen größeren Schaden verhindern können.

Feuerwehr und Wasserschutzpolizei im Yachthafen. Rechts am Bildrand das Boot, dessen Batterie schmorte. | Bild: Schuler, Andreas

Am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, nahmen sie vom See sowie von Land aus beim Yachthafen an der Seestraße ein Segelboot in Empfang, dessen Batterie bereits qualmte und wahrscheinlich wenige Momente später Feuer gefangen hätte.

Bild: Schuler, Andreas

Schnell hatten die Rettungskräfte das Problem gelöst. 2019 endete ein ähnlicher Fall, der nicht so glimpflich verlief, in einem großen Feuer im Hafen des Deutsch-Schweizer Motorboot-Clubs, das das Motorboot komplett zerstörte.

„Die beiden Segler bemerkten im Konstanzer Trichter, das die Batterie schmorte und riefen Rettungskräfte“, sagte der Feuerwehreinsatzleiter unmittelbar nach dem Einsatz.

Die Batterie, die um ein Haar Feuer fing. | Bild: Schuler, Andreas

Binnen weniger Minuten kamen zwei Beamte der Wasserschutzpolizei mit einem Schnellboot vom Seerhein kommend durch den Konstanzer Trichter angefahren, gleichzeitig erreichte die Feuerwehr die Seestraße. „Die Segler kamen noch in den Hafen, wo wir ihnen helfen und die Batterie sicher ausbauen konnten“, so der Feuerwehrsprecher.