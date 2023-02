Der Bahnübergang Riedstraße am Bahnhof Wollmatingen wird von Montag, 20. Februar, 19 Uhr, bis Dienstag, 21. Februar, 6 Uhr wegen Gleisbauarbeiten für jeglichen Verkehr – außer Fußgänger – gesperrt. Das teilen die Stadtwerke mit. Während dieser Sperrung werden die Busse der Linien 4/13, 13/4, 6 und 11 umgeleitet.

Die Linien 4/13 und 13/4 (Kurse über das Industriegebiet) verkehren während der Sperrung in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Max-Stromeyer-Straße West und Dettingen Kinderspielplatz ohne Halt über die Westumfahrung. Die Haltestellen Wollmatingen/Rathaus, Riedstraße und Bahnhof Wollmatingen werden nicht bedient.

Die Linie 6 verkehrt in beiden Fahrtrichtungen während der Sperrung zwischen den Haltestellen Byk-Gulden-Straße und Rathaus Wollmatingen, beziehungsweise Kindlebildstraße mit Ersatzhalt an der Haltestelle Bodan. Die Haltestellen Bodan/Riedstraße, Riedstraße und Bahnhof Wollmatingen werden nicht bedient.

Die Linie 11 endet während der Sperrung an der Haltstelle Brandenburger Straße und beginnt gemäß Fahrplan an der Haltestelle Karlsruher Straße. Die Haltestelle Bahnhof Wollmatingen kann während der Sperrung nicht bedient werden. Der letzte Kurs der Linie 4/13, der am 20. Februar vor der Sperrung planmäßig über den Bahnübergang fährt, startet um 18 Uhr am Bahnhof Konstanz (Abfahrt Bahnhof Wollmatingen um 18.50 Uhr).

Der letzte Kurs der Linie 13/4, der am Montag, 20. Februar, vor der Sperrung planmäßig über den Bahnübergang fährt, startet um 18.17 Uhr am Bahnhof Konstanz (Abfahrt Bahnhof Wollmatingen um 18.32 Uhr).

Radfahrer müssen an dem Bahnübergang laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung während der Sperrung zwar absteigen, kommen aber an der Baustelle vorbei – ebenso wie Fußgänger. Die Umleitung für den Autoverkehr führe über die Max-Stromeyer-Straße, Oberlohnstraße und Fürstenbergstraße.

Einen Tag später wird auch der Bahnübergang Schneckenburgstraße wegen Gleisbauarbeiten gesperrt – vom Dienstag, 21. Februar, 19 Uhr, bis Mittwoch, 22. Februar, 6 Uhr. Hier werden nach Angaben der Stadtverwaltung sowohl der Straßenverkehr als auch Fußgänger und Radfahrer umgeleitet.