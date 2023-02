Diese Scherben bringen kein Glück: Noch unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen mehrere Glasscheiben im Konstanzer Stadtgebiet zerstört. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in verschiedenen Pressemitteilung.

Zur Zielscheibe wurde dabei in der Nacht zum Sonntag, 5. Februar, das Fensterglas eines Schnellrestaurants an der Reichenaustraße. Dort haben noch unbekannte Täter eine Scheibe beschädigt. „Durch das gewaltsame Einwirken entstanden mehrere Risse und ein Loch in der Verglasung“, heißt es in der Mitteilung. Den Schaden schätzen die Beamten auf mehrere hundert Euro.

Mit Druckluftwaffe auf Schule gefeuert

Bereits wenige Stunden zuvor, am Samstagabend kurz vor Mitternacht, warf laut der Mitteilung ein noch unbekannter Täter die Scheibe eines Gasthauses am Bodanplatz ein. Anschließend flüchtete er. Im Zeitraum zwischen Freitag, 27. Januar, und Montag, 6. Februar, wurden außerdem mehrere Fenster des Heinrich-Suso-Gymnasiums demoliert.

Die Unbekannten sollen dabei wohl mit einer Soft-Air-Waffe, die kleine Kugeln verschießt, vorgegangen sein und auf eine Glastür sowie mehrere vergitterte Fensterscheiben gefeuert haben. Dadurch entstand eine Schaden von ungefähr 1000 Euro.

In allen drei Fällen sucht die Polizei nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 entgegen.