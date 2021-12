Konstanz vor 43 Minuten

Glatteis auf Konstanzer Straßen und Wegen: Die morgendliche Wetterlage hat besonders Fußgänger und Radfahrer kalt erwischt

Am Dienstagmorgen, 7. Dezember, war es auf den Konstanzer Straßen stellenweise spiegelglatt. Mehrere Radfahrer stürzten, wie Nutzer des sozialen Netzwerks „Twitter“ an die Stadt Konstanz berichteten – verbunden mit der Bitte, so schnell wie möglich Salz zu streuen. Die Technischen Betriebe Konstanz waren bereits im Einsatz.