Das Frühwarnsystem der Konstanzer und Kreuzlinger Hundehalter funktioniert: Am Montag um kurz nach 11 Uhr postete eine junge Frau auf Facebook in der Hundegruppe: „Achtung! Wienerle gefüllte mit Rasierklingen auf dem Weg vom Friedhof zum Bismarckturm!“

Nicht nur am Bismarckturm!

Zwei Stunden später ergänzte eine zweite Hundefreundin: „Nicht nur am Bismarckturm, auf mehreren Wiesen liegen seit heute morgen Giftköder, sogar am Spielplatz.“ Über 170-mal wurde die Nachricht in dem sozialen Netzwerk geteilt, sie verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf PC-Bildschirmen und Smartphones.

Kim Gregor in Wollmatingen mit Kalua. Er ist eineinhalb Jahre alt. | Bild: Eva Marie Stegmann

Die Konstanzerin Kim Gregor erreichte die Nachricht durch ihre Hundetrainerin – und eine App, die eigens für Warnungen vor Giftködern programmiert wurde.

App Dog Guard scannt die Umgebung

Sie heißt Dog Guard, auf deutsch: Hundeschützer. Kim Gregor führt sie in Wollmatingen vor: Die App scannt automatisch die Umgebung, in der man sich befindet. Dann ploppt eine gelbe Meldung auf: „Warnung. Gespickte Nahrung.“ Neben ihr hüpft der eineinhalbjährige Mischling Kalua auf und ab.

Bild: Eva Marie Stegmann

„Diese Warnungen sind sehr wichtig: Er frisst momentan noch alles, was ihm in die Pfoten kommt“, sagt Kim Gregor und tätschelt den ungestümen Labrador mit dem glänzenden, schwarzen Fell. Dann geht es los vom Wohngebiet Richtung Pfeiferhölzle. Heute lieber nicht zum Hauptfriedhof.

Mögliche Provokation?

Auf dem Weg spricht Kim Gregor über ein Problem, von dem sie vermutet, dass es diejenigen, die Giftköder auslegen, provoziert: herumliegende Hundehaufen. „Ich habe immer eigene Tüten dabei“, sagt sie. Denn: Es gebe viel zu wenige im Stadtgebiet. „Gerade dort, wo viele Hunde unterwegs sind.“ Ebenso zu wenig Mülleimer.

Bild: Eva Marie Stegmann

Einmal bei frischer Tat beobachtet

Anfang des Jahres lebte sie noch im Stadtteil Paradies. Am beliebten Hunde- und Herrchentreffpunkt Palmenhaus gibt es genau einen Hundekottütenspender, der, so die junge Frau, meist leer sei. „Mich ärgert es auch, wenn ich Hundehaufen sehe, ich mache oft genug die von anderen mit weg.“ Aber all das sei kein Grund, Giftköder auszulegen. „Wer macht so etwas?“, fragt sie.

Einmal hatte sie mit ihrem Nachbarn im Paradies eine Frau beobachtet, die sich auffällig benahm, mit dem Rad immer wieder stoppte, sich bückte und nach Beobachtern umsah. „Als mein Nachbar sie konfrontierte, fuhr sie weg. Danach haben wir tatsächlich Giftköder gefunden.“ Problem ist, dass die Hundehasser so gut wie nie auf frischer Tat ertappt werden.

Ganz wichtig: Polizei rufen

Brigitte Mettler ist die Hundetrainerin von Kim Gregors Kalua. Die Diplom-Hundetrainerin führt die Hundeschule „Train a Dog“ in Konstanz. Die Warnung vor den gespickten Wienerle am Hauptfriedhof und am Bismarckturm schickte sie an all ihre Kunden via E-Mail-Verteiler raus. „Ganz wichtig ist in so einem Fall, die Polizei zu rufen“, sagt sie beim Spaziergang mit ihrem Wasserhundmischling Rudi am Hauptfriedhof.

Brigitte Mettler mit Rudi vorm Bismarckturm. Die Gegend ist bei Hundehaltern beliebt. Bilder: Eva Marie Stegmann | Bild: Eva Marie Stegmann

Am besten sei es, vor Ort zu warten. Die Köder nicht alle entsorgen, damit die Polizei Beweismaterial hat. Und im Anschluss sofort andere Hundehalter warnen. Via Telefon oder App. „Gut funktioniert die Facebookgruppe, wir haben fast 2000 Mitglieder aus Konstanz und Kreuzlingen, und von dort aus verbreitet sich die Information weiter.“

Hilfe für den Hund Die Diplom-Hundetrainerin Brigitte Mettler rät, im Fall der Fälle vor allem ruhig zu bleiben. „Wenn der Hund Giftköder gegessen hat, hilft es ihm nicht, wenn der Halter sich aufregt“, sagt sie. Für Tipps rund um Erste Hilfe bei Hunden empfiehlt sie die Webseite www.erste-hilfe-beim-hund.de. Die App „Dog Guard“ kann man sich im Google-Play-Store downloaden. Die Facebook-Gruppe, in der sich Hundehalter gegenseitig helfen, heißt „Hunde (Freunde) Konstanz-Kreuzlingen-Bodensee“.

Auch am Eingang des Hauptfriedhofs hängt am Mittwoch an einem Baum ein Zettel mit der Warnung vor dem Giftköder. „Die Hundefreunde sind gut vernetzt“, sagt Mettler zufrieden. Bisher habe sie selbst keine vergiftete Nahrung gefunden und auch nichts mitbekommen von einem Hund, der deshalb verendet sei. Zum Glück.

Nicht nur digital, auch analog verbreitete sich die Warnung vor dem Giftköder. Hier der Zettel am Eingang des Hauptfriedhofs. | Bild: Eva Marie Stegmann

Sie rät anderen Hundehaltern dazu, immer Aktivkohle im Haus zu haben. Hat sich ein Tier vergiftet, hilft diese. Außerdem gibt es spezielle Kurse bei Hundetrainern, um Hund und Mensch für die tödlichen Fallen zu sensibilisieren.

Wunsch: Mehr Tüten und Mülleimer

„Man kann Hunden auch beibringen, dass sie gar kein Fleisch vom Boden aufschnappen, das erfordert aber einige Zeit.“ Wie Kim Gregor sieht sie ein Problem darin, dass es häufig zu wenig Hundekottüten und Mülleimer gibt. „Es wäre gut, wenn die Stadt mehr bereit- und aufstellen würde, damit man seiner Beseitigungspflicht nachkommen kann.“