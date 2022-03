Hochklassigen Sport live erleben können Handball-Fans seit vielen Jahren mit der ersten Handball-Damenmannschaft des Sportvereins Allensbach (SVA). Nun können SÜDKURIER-Leser sowie Fans – und solche, die es werden möchten – attraktive Preise gewinnen. Denn der SÜDKURIER als langjähriger Medienpartner und der Verein Handball Sportmanagement Allensbach (HSA), der sich wirtschaftlich und organisatorisch um den Spielbetrieb der Handball-Damen kümmert, veranstalten ein Gewinnspiel. Drei vielfältige Preispakete werden dabei verlost, erklärt der HSA-Vorsitzende Andreas Spiegel (siehe Infokasten). Die Preise gestiftet haben wichtige Sponsoren des Handball-Teams. Von den Kliniken Schmieder zum Beispiel gebe es Gutscheine von Sport Böhm Konstanz sowie Kochbücher und Jahreskalender, so Spiegel. Die Randegger Mineralquelle steuere Sprudel- und Limokisten bei. Von der Bodensee Baumaschinen GmbH gebe es Jacken und Meterstäbe. Das SÜDKURIER-Medienhaus selbst werde Trinkflaschen und Taschensets für Fahrräder spenden, erklärt Franziska Schicht, Teamleitung Marketing. Weitere Preise gebe es von der Bezirkssparkasse Reichenau und der Volksbank Konstanz, so Spiegel. Als Schmankerl spendiere der Verein selbst in jedem der drei Preispakete zwei Eintrittskarten für das Heimspiel der Handball-Damen am 26.¦März gegen den TSV Heinigen. Damit nicht genug: Der erste Gewinner bekommen die Preise sogar von Handballerinnen überreicht. Ausgewählte Spielerinnen des Teams werden diese mit dem Lastenrad der SK CityLogistik ausfahren, kündigen Franziska Schicht und Andreas Spiegel an.

„Wir möchten mit dieser Aktion auch unseren Fans und Sponsoren etwas zurückgeben, die uns in der schweren Corona-Zeit unterstützt haben“, erklärt Andreas Spiegel. Die Sponsoren seien dem Verein überwiegend treu geblieben. Und Besitzer von Dauerkarten hätten zum Beispiel trotz Spielausfällen im ersten Corona-Jahr auf die Rückerstattung des Geldes verzichtet. „Wir freuen uns, wenn sich die Leute an solchen Aktionen erfreuen“, betont Spiegel. Zudem wolle der Verein gern die langjährige Medienpartnerschaft mit dem SÜDKURIER abseits der sportlichen Berichterstattung mit Leben füllen. Natürlich erhoffe man sich, dass der Handballsport im Allgemeinen und im Speziellen der Frauenhandball eine noch größere Aufmerksamkeit erhalte in der Bodenseeregion, so der HSA-Vorsitzende. Denn in Allensbach werde seit vielen Jahren erfolgreiche Arbeit geleistet sowohl im Jugend- wie im Aktivenbereich.

Seit 2015 spielt das erste Damenhandball-Team des SVA in der dritten Bundesliga, Staffel F. Aktuell steht die Mannschaft von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz sehr gut da. Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen den TSV Haunstetten am vergangenen Wochenende liegt der SVA auf dem zweiten Tabellenplatz. Am heutigen Samstag, 12.März, steht das nächste Spitzenspiel an: Dann tritt der punktgleiche Tabellenführer HCD Gröbingen in der Riesenbergsporthalle in Kaltbrunn an. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, Einlass nach der 3G-Regel. Spiegel meint: „Da könnte das Team Unterstützung gebrauchen. Es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Aber die Chancen, an der Aufstiegsrunde teilzunehmen, sind aktuell sehr gut.“ Hierfür würde der dritte Platz reichen, erklärt Spiegel. Allerdings hat der SVA schon zwei Spiele mehr absolviert als die direkten Konkurrenten, bei denen wegen gehäufter Corona-Fälle Spiele verschoben werden mussten. „Bei uns konnten alle Spiele gespielt werden“, so Spiegel. Die Aufstiegsrunde findet im Mai statt. Und es wäre natürlich toll, wenn das erste Handball-Team des SVA in die zweite Bundesliga zurückkehren könnte, wo man früher schon viele Jahre dabei war.

Natürlich hoffen die Spielerinnen und Verantwortlichen im Verein, dass künftig wieder wie früher 400 bis 500 Fans zu den Heimspielen kommen. Zum einen sei die sportliche Unterstützung wichtig, so Spiegel, aber natürlich auch die Einnahmen. Wegen der Einschränkungen und Hygienemaßnahmen seien deutlich weniger Fans gekommen, nur etwa 100 bis 150, als die 2G plus-Regel galt, und zuletzt bei 3G circa 250. Doch die Regierung habe ja angekündigt, dass ab dem 20.¦März Regelungen entfallen sollen.

Das Gewinnspiel

Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Stichwort „SV Allensbach“, Ihrem Namen und Ihrer Anschrift an die Adresse SKaktion@suedkurier.de. Das Gewinnspiel endet am 17.¦März, 12 Uhr. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Spielerinnen des SV Allensbach fahren die Preise für den ersten Gewinner mit dem Lastenrad der SK CityLogistik aus. (toz)