In einer Pressemitteilung informiert die Polizei Konstanz darüber, dass sich am Freitagabend, 6. Mai, in der Altstadt ein Angriff ereignet hat, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Wie das Präsidium bekannt gibt, sind zwei Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) auf Höhe der Oberen Laube 79 von einem unbekannten Mann attackiert worden.

Gemeindevollzugsdienst Diese Einrichtung der Gemeinden dient in Baden-Württemberg als Ortspolizeibehörde, die für den Vollzug und die Vollstreckung bestimmter Bereiche des Polizeirechts zuständig ist. Der Gemeindevollzugsdienst ist nicht Teil der Polizei, sondern gehört zum Ordnungsamt.

Laut Polizeiangaben hatten die beiden 56 und 62 Jahre alten Gemeindemitarbeiter ein geparktes Auto kontrolliert, als gegen 21 Uhr ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad aus Richtung der Unteren Laube kommend an die beiden Männer herantrat. Der Unbekannte habe die beiden zuerst beschimpft.

Im weiteren Verlauf soll der Mann den 56-jährigen Gemeindemitarbeiter unvermittelt angegriffen und ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Im folgenden Gerangel hätten beide Mitarbeiter des GVD Verletzungen erlitten. Danach sei der Angreifer mit dem Fahrrad in Richtung Schnetztor geflüchtet.

Personenbeschreibung

Der Gesuchte ist etwa Mitte 20 und 180 bis 185 Zentimeter groß. Er hat eine sportliche Statur und rotblonde, kurze Haare sowie einen dichten Bart, der laut Polizeiangaben länger als ein Dreitagebart ist.

Am Freitagabend, 6. Mai, trug der Mann ein rot-orangefarbenes kariertes Holzfällerhemd. Zudem hatte er ein blau-weißes älteres Stahlrennrad bei sich. An den Reifen befand sich rundum ein weißer Streifen.

Auf ihrer Homepage hat das Polizeipräsidium Konstanz ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Wer die Person kennt oder weitere Hinweise geben kann, kann sich direkt beim Polizeipräsidium Konstanz am Lutherplatz 10-12 oder über (0 75 31) 995-22 22 melden – oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.