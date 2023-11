Der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ ist ein Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Er wird jedes Jahr weltweit am 25. November begangen. Aus diesem Anlass heißt das Stadttheater Konstanz am Samstag in einer Woche die Rote Bank bei sich willkommen. Die Einrichtung präsentiert an diesem Tag ab 16 Uhr im Stadttheater die Lesung „Haus ohne Gewalt“.

Rote Bank soll auf Hilfsangebote aufmerksam machen

„Gewalt verletzt den Kern dessen, was das Grundgesetz den Menschen verspricht: Freiheit in gleicher Würde.“ Mit diesen Worten lässt sich die Rechtswissenschaftlerin Professorin Susanne Baer in einer Pressemitteilung des Theaters zitieren. Der Verein Frauen helfen Frauen in Not rückt mit seiner Initiative Rote Bank das Thema Häusliche Gewalt in den Mittelpunkt.

Die Bank wurde am Weltfrauentag, dem 8. März, in Konstanz vor dem Konzil aufgestellt und tauchte seither an verschiedenen Plätzen im Landkreis Konstanz auf. Die Rote Bank weist einen QR-Code auf, über den man sich über die lokalen Hilfsangebote informieren kann. Die Aktion wird unterstützt von der Leiterin der Chancengleichheitsstelle der Stadt Konstanz, Julika Funk und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Konstanz, Petra Martin-Schweizer.

Nach vielen Stationen im gesamten Landkreis Konstanz wird sie am 25. November schließlich am Theater Konstanz aufgestellt. Diesem sichtbaren Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen folgt das Theaterensemble mit einem hörbaren Zeichen und wirft in einer Lesung einen Blick hinter verschlossene Haustüren.

Diskussion in der Spiegelhalle:

Am Mittwoch, 22. November, präsentiert die Volkshochschule Konstanz ab 19 Uhr ihre Veranstaltung „Diffamierung, weitgehend im rechtsfreien Raum – was können wir tun?“ im Foyer der Spiegelhalle. Mehr und anders als Männer erleben Frauen in verantwortungsvollen Positionen Entwertungen bis hin zu Diffamierungen der eigenen Person und oft auch ihres privaten Umfelds.

Diskutiert wird „Diffamierung“ – das Kleinmachen und „Mundtotmachen“ von Frauen in Führungspositionen, das Minimieren ihrer Handlungsspielräume durch Diffamierung, mit dem Ziel, diese Frauen schlecht zu reden, sie zu isolieren, sie letztlich zum Rückzug zu zwingen. Es geht um die Ausübung von Gewalt, die subtiler wirkt als der direkte Angriff.