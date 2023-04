Konstanz vor 56 Minuten

Gesucht wird: Eine Stadt in der Ukraine, in der sich Konstanz engagieren kann

Konstanz will in der Ukraine helfen – aber wie? Warum die Sache mit einer Partner- oder Patenstadt nicht so einfach ist. Und wie eine Stadträtin zwischen dem Bombenhagel Klimaschutz und Bürgerbeteiligung fördern will.