Konstanz – Sie kommen aus Tansania, Burundi, Malawi, Togo oder aus dem Kongo. Sie sind Schauspieler, Dramaturgen sowie Direktoren und haben eines gemeinsam: Sie sind aufgrund der Corona-Krise in Konstanz gestrandet. Dauer unbekannt.

Eigentlich sollten sie das Stück „König Baabu“ spielen. Eigentlich...

Mitte Februar kamen elf Afrikaner aus ihren Heimatländern nach Deutschland, zwei wohnen in Konstanz beziehungsweise Berlin. Wenige Tage später begannen die Proben für das Stück „König Baabu“, das Andrej Woron als bildgewaltiges Gleichnis über die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents mit den Menschen aus Afrika inszenieren wollte.

...doch dann kam das Corona-Virus

Doch dann kam das Coronavirus, die Schließung des Theaters am 13. März auf unbestimmte Zeit und somit das wahrscheinliche Ende der theatralen Träume der Protagonisten – am Samstag war die Premiere geplant. Doch da niemand weiß, ob und wie es weitergeht, hängen die Menschen in der Luft.

Arthur Banshayeko aus Burundi. | Bild: Schuler, Andreas

„Burundi ist zu, ich kann nicht nach Hause“, sagt Arthur Banshayeko. Alle Flüge von und nach Burundi sind ersatzlos gestrichen. Jeden Morgen telefoniert der 30-Jährige mit seinen Eltern und Geschwistern.

Felistas Kamloni aus Malawi. | Bild: Schuler, Andreas

Kollegin Felistas Kamloni stammt aus Malawi. Da Deutschland als Hochrisikoland eingestuft wurde, sitzt auch sie am Bodensee fest und darf vorerst nicht zurück. „Das ist eine sehr harte Situation“, sagt die 28-Jährige. „Ich habe eine achtjährige Tochter daheim, die ich sehr vermisse.“

Deus Constantino Njabila aus Tansania. | Bild: Schuler, Andreas

Der 48-Jährige arbeitet als Hotelmanager in der Serengeti. Theater macht er in Tansania schon lange. „Das läuft anders ab als hier“, erklärt er. „Es finden sich kleine Gruppen, die auf der Straße Mitmenschen unterhalten, tanzen und singen.“ Er engagiert mittlerweile solche Gruppen für sein Hotel. Seine Kinder sind zehn, dreizehn und fünfzehn Jahre alt. „Auch in Tansania ist die Schule wegen Corona derzeit geschlossen“, sagt Deus. „Ich vermisse meine Familie sehr.“

Dipolathu Joan Katimba aus Malawi. | Bild: Schuler, Andreas

Der Zwölfjährige Sohn von Dipo, wie sie nur genannt wird, lebt derzeit bei den Großeltern. „Wir sprechen uns jeden Tag über Video und Telefon“, erzählt die 33-Jährige. Sie ist bereits zum zweiten Mal in Konstanz, bereits 2013 spielte sie am Bodensee. „Seither hatte ich immer Kontakt mit Christoph Nix, der so viel für Afrika und seine Menschen macht.“ Kurz, nachdem sie im Februar nach Konstanz kam, startete die Fasnacht. „Was für eine tolle Tradition mit so tollen Kostümen. Ich liebe es.“

O‘tooli Masanza aus Malawi, wohnhaft in Konstanz. | Bild: Schuler, Andreas

Die 28-Jährige wohnt schon seit 2012 in Konstanz – und ist mit einem Einheimischen verlobt. Die Hochzeit ist geplant. „Meine Mutter und meine Geschwister leben in Malawi und sie sind sehr besorgt“, sagt sie. „Schade, dass Corona dieses tolle Projekt kaputt gemacht hat und schade, dass sie Zeit von Christoph Nix in Konstanz von so einem blöden Virus am Ende überschattet wird.“

Maxwell Makande aus Malawi. | Bild: Schuler, Andreas

Maxwell saß in seiner Heimat vor einigen Jahren im Gefängnis. „Ich hatte falsche Freunde“, sagt er nur dazu. Hinter Gittern entdeckte er die Schauspielerei für sich. „Ich gründete meine eigene Gruppe und spiele heute noch in Freiheit mit damaligen Insassen zusammen.“ Der Kontakt zu Konstanz kam dank eines Gastaufenthaltes des Ensembles vom Bodensee in Malawi zustande. Er ist in Malawi verheiratet und hat einen fünfjährigen Sohn. „Ich vermisse meine Familie so sehr.“

Para Ndombasi Kiala aus dem Kongo, wohnhaft in Berlin. | Bild: Schuler, Andreas

Der freier Schauspieler aus Berlin war bereits mehrmals in Konstanz. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass „König Babuu“ doch noch aufgeführt wird in diesem Frühling. „Das wäre so schön“, sagt er. Seine 15-jährige Tochter hat das Theater-Gen von ihm geerbt, auch wenn sie nicht professionell auf der Bühne stehen möchte. Para hat in der Hauptstadt verschiedene Theater, in denen er auftritt. Außerdem ist er als Theaterlehrer tätig.

Mphundu Brian Mjumira aus Malawi. | Bild: Schuler, Andreas

Der Autor, Direktor und Trainer bezeichnet Konstanz als „meine zweite Heimat“. er vermisse zwar seine Frau und seine zwei Kinder, „doch hier zu sein hilft mit. Ich reise in meiner Heimat auch sehr viel beruflich. Doch das hier ist anders“. Abends, wenn er mit seiner Familie telefoniert hat, und etwas zur Ruhe kommt, gönnt er sich sein Weizenbier. „Ich liebe das Deutsche Weizenbier. Das schmeckt so gut“, sagt er lachend. „Manchmal trinke ich auch zwei.“

Ramses Alfa aus Togo. | Bild: Schuler, Andreas

Ramses ist in Konstanz kein Unbekannter, bereits 2009 war er zum ersten Mal hier engagiert. Sein derzeitiger Aufenthalt ist jedoch anders als sonst. „Die ganze Situation mit Corona ist sehr surreal und komisch. Ich sitze hier und meine Familie ist in Togo„, so der 52-Jährige. „Ich schlafe sehr schlecht vor Sorge.“ Immerhin: „Ich habe aber das Gefühl, dass ich hier in Konstanz daheim bei Familie bin. Das ist schön.“

Noah Albert Bulambo aus Malawi. | Bild: Schuler, Andreas

Der Mann aus Malawi ist bereits zum dritten Mal in Konstanz. „Es ist so, so schön hier“, sagt er. „Ich war schon in anderen europäischen Ländern. Aber nirgendwo sind die Menschen so offen und tolerant wie in Deutschland.“ Ein Verwandter wohne hier und habe eine führende Position in einem Unternehmen. „In anderen Ländern wäre das als Afrikaner nicht möglich“, sagt Noah.

Dieu-Donne Kossi Ahiandzipe aus Togo. | Bild: Schuler, Andreas

Der Togoer ist zum ersten Mal in Konstanz. In Frankreich war er mit seinem Ensemble jedoch schon vorher auf Tour. Christoph Nix hat er in seiner Heimat kennengelernt. „Ich schätze ihn und seine Arbeit sehr.“ Seine Gedanken sind ständig bei seinen drei Kindern, mit denen er täglich über WhatsApp kommuniziert.

Cyprian Kurumbi Sulloo aus Tansania.D | Bild: Schuler, Andreas

Der 23-Jährige ist in seiner Heimat ein Tour-Guide. „Es gibt aber nicht viel Arbeit. Daher bin ich auch Schauspieler und ich liebe es“, sagt er. Cyprian vermisst Tansania nach eigener Aussage nicht so sehr. „Ich liebe Konstanz und die Region hier.“

Die Visa laufen aus...

Jede einzelne Person hat ihre individuelle Geschichte. Ehepartner, Eltern, Kinder und Freunde sitzen daheim in Ungewissheit, Corona verhindert ein baldiges Wiedersehen. Die vertraglich engagierten Schauspieler leben derzeit in Wohnungen, die vom Theater angemietet sind. Ihre Visa laufen eigentlich am 15. Mai aus. „Doch wir haben schon Signale von der Ausländerbehörde erhalten, dass wir kulante Lösungen finden werden“, erklärt Daniel Morgenroth, der stellvertretende Intendant des Stadttheaters. Fortsetzung folgt.