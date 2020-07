Wer war Theodor Büdingen?

Der Mediziner Theodor Büdingen wurde 1869 in Mainz geboren und gilt im Bereich der Herztherapie als Vordenker. 1903 kaufte er das Gebäude „Konstanzer Hof“ an der heutigen Seestraße. Aus heutiger Sicht bemerkenswert: Dieses wurde 1873 als Luxushotel gebaut und erst ab 1890 als Sanatorium genutzt, Büdingen baute es nach dem Kauf zu einem Zentrum für Herz- und Kreislauferkrankungen aus. In einem Aufsatz des heutigen Konstanzer Museumsleiters Tobias Engelsing ist von einem „schlossähnlichen Sanatorium“ mit 88 Zimmern zu lesen. Dies verfügte unter anderem über „prachtvoll ausgestattete Gesellschaftsräume (...), eine eigene Seebadeanstalt und einen riesigen Park mit eigenem Gärtner“, schreibt Historiker Engelsing. Theodor Büdingen hat sich gleichzeitig dafür eingesetzt, dieses Sanatorium auch für weniger betuchte Gäste zu öffnen. Als seine Enkelin Margaritha von Kalckstein geboren wurde, war Theodor Büdingen bereits fünf Jahre tot. Er starb im Alter von 58 Jahren im Juni 1927 in Interlaken in der Schweiz an einem Herzleiden. Zuvor war er noch Patient seiner eigenen Erfindung, der Traubenzuckerinfusion. Sein Sanatorium wurde durch die Familie bis 1971 weitergeführt. Danach wurde die Anlage für zwölf zwölf Millionen Mark von den Büdingen-Erben an eine Immobilienfirma verkauft. Diese ließ alle Gebäude mit Ausnahme der Villa abreißen und verkaufte das Gelände Mitte der 80er-Jahre an die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte. 2016 schließlich kaufte es Investor Hans-Jürg Buff für 9,5 Millionen Euro, um dort erneut ein luxuriöses Hotel zu realisieren.