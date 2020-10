von Eva Marie Stegmann und Andreas Schuler

Wenn die Junge Union gemeinsam mit der Linkspartei zum Protest aufruft, muss es um etwas Großes gehen. Das Bündnis, das sich unter dem Motto „Spread Love, not Corona„ (auf deutsch: Verbreite Liebe, nicht Corona) den Querdenkern am 3. und 4. Oktober entgegenstellen will, könnte breiter kaum sein. 28 Gruppen stehen hinter den zahlreichen Gegenveranstaltungen, die am Wochenende in Konstanz stattfinden sollen.

„Eine Stimme für die schweigende Mehrheit“

Dabei sind zum Beispiel die SPD, Verdi, die Jung-Caritas, die Synagogengemeinde. „Mit der Aktion wollen wir der schweigenden Mehrheit, die hinter den Corona-Maßnahmen steht, eine Stimme geben und gemeinsam für Demokratie und Vernunft und gegen Diskriminierung und Verschwörungsmythen aufstehen“, schreiben sie auf ihrer Website. Wir haben mit einigen Unterstützern gesprochen.

Und hier gibt es Informationen, wo und wann demonstriert wird:

„Was das für ein Frieden ist, haben wir in Berlin gesehen“

Ruth Frenk. | Bild: Picasa

Ruth Frenk ist die Vorsitzende der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft Bodenseeregion. Sie sagt: „Diese Querdenker verbinden sich mit Extremen: Extremen Rechten und Linken, der AfD, mit Leuten, die sich nach rechts bewegen. Natürlich wehren wir uns dagegen, das ist ja klar. Die Zeiten sind vorbei, dass wir warten, dass man uns umhaut. Die Querdenker sprechen von Frieden – was das für ein Frieden ist, haben wir ja in Berlin gesehen. Toll finde ich, dass auch der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung kommt, Michael Blume, er spricht auf drei Veranstaltungen.“

„Ein querdenkender Motorradhändler stellt keine Gefahr dar“

Jan Welsch. | Bild: Schuler, Andreas

Jan Welsch ist Stadtrat der SPD-Fraktion. Er hat die Kundgebung „Freiheit und Verantwortung“ bereits angemeldet, bevor die Querdenker darüber nachdachten, nach Konstanz kommen zu wollen. Um 14 Uhr am Samstag ist Treffpunkt vor dem Konzil, gegen 15.30 Uhr findet die Kundgebung vor dem Münster statt. Das Problem der Querdenker-Szene ist in den Augen des SPD-Stadttrats nicht die Kon­stanzer Fraktion. „Ein querdenkender Motorradhändler stellt für die Stadt keine Gefahr dar“, sagt er. „Es ist vielmehr die mangelnde Distanzierung zur rechten Szene.“

„Wir müssen gegen diesen Blödsinn Gesicht zeigen“

Anselm Venedy. | Bild: Optik Photo Hepp

Anselm Venedey ist bekannter Gastronom und ehemaliger Stadtrat. Er sagt: „Ich spreche auf der Kundgebung im Stadtgarten am Vormittag und habe meine Lokale geschlossen. Ich hoffe, dass die große Mehrheit gegen die Leugner auf die Straße geht. Wir Konstanzer müssen überregional gegen diesen Blödsinn Gesicht zeigen. Ich will ein Zeichen setzen. Dafür, dass die Vernünftigen in der Mehrheit sind. Dass Konstanz ein Ort ist, der durch ein anderes soziales und politisches Bewusstsein geprägt ist als durch Verschwörungstheorien, rechtsradikale Sprüche und esoterischen Klamauk.“

„Ich engagiere mich intensiv gegen Rechts“

Petra Quintini. | Bild: Schuler, Andreas

Petra Quintini ist Mitglied der Initiative Stolpersteine für Konstanz. Sie organisiert für das Bündnis am Samstag ab 10.30 Uhr im Stadtgarten die Auftaktkundgebung. „Ich engagiere mich schon lange intensiv gegen Rechts“, sagt sie. Schuldekan Martin Lilje wird ebenfalls vor Ort sein. „Wir befürchten, dass die Bewegung, die sich formieren möchte, Distanz zu Verschwörungstheorien vermissen lässt, die sich anti-jüdisch äußern und dem Antisemitismus Vorschub leisten. Und dass sie sich öffentlich mit Gruppen sehen lässt, die rechtsextremistische Haltungen vertreten“, heißt es in einer Stellungnahme des evangelischen Kirchenbezirks.

„Einen kleinen, leisen Protest haben wir vorbereitet“

Karin Becker (rechts) und Doris Happl. | Bild: Theater Konstanz/Mario Böhler

Doris Happl, neue Chefdramaturgin des Theaters Konstanz (links), zeigt mit der neuen Intendantin Karin Becker, wie das Theater zum Protest beiträgt. Nämlich mit Postkarten.. Doris Happl sagt: „Wir als Theater haben keine eigene Kundgebung geplant, wir feiern am Wochenende ja auch Premiere. Aber einen kleinen, leisen Protest haben wir vorbereitet.“

Eine Postkartenaktion. Die Postkarten mit Titeln wie „Abstand halten gegen Rechts!“ liegen ab Freitag um 10 Uhr vor dem Stadttheater zur Abholung bereit. „Sie sollen am Wochenende in der ganzen Stadt verteilt werden, als leiser Aufschrei gegen die Lauten. Den Gegenprotest unterstützen wir voll: Es geht um Solidarität. Das Schlimme bei den Querdenkern ist dieser Schulterschluss mit Rechts.“

„Es darf keinen Platz für Ausgrenzung geben“

Gideon Nissenbaum. | Bild: Schuler, Andreas

Gideon Nissenbaum von der Israelitischen Kultusgemeinde teilt sich am Samstag an der Seite der Synagogengemeinde die Bühne auf Klein-Venedig mit anderen Veranstaltern.. Er sagt: „Wir möchten mit den Menschen das jüdische Laubhüttenfest feiern, unsere Traditionen teilen.“ Gideon Nissenbaum findet es traurig, dass sich in einer Stadt, „in der sich die Menschen so erfolgreich gegen Antisemitismus einsetzen“, Menschen mit rechter Gesinnung treffen wollen. „Es geht nicht darum, eine andere Meinung zu haben. Aber es darf keinen Platz für Ausgrenzung geben.“

„Dann hört der Spaß bei allen auf“

Jürgen Geiger. | Bild: SK

Jürgen Geiger ist im Kreisvorstand der Linken. Er sagt: „Die sogenannten Querdenker verharmlosen die Gefahr, die von dem Virus ausgeht, auf gefährliche Weise. Sie mobilisieren bundesweit, und dabei sind auch Rassisten. Es ist ganz wichtig, dass auch nach außen von Konstanz ein Signal ausgeht, dass solche Leute nicht zu uns gehören. Unser Bündnis geht quer durch die Konstanzer Gesellschaft: In der Politik kann man streiten über Wohnraum und Straßen. Aber wenn Querdenker die Gesundheit in Gefahr bringen und Tote riskieren, dann hört der Spaß bei allen auf.“

„Wir als gute und funktionierende Demokratie sind in der Pflicht“

Achim Schächtle. | Bild: Schuler, Andreas

Achim Schächtle drückt es so aus: „Wir teilen und Bühne, Technik oder Flächen mit allen – außer mit den Querdenkern.“ Der FDP-Stadtrat beschreibt das gemeinsame Ziel mit diesen Worten: „Demokratie, Vielfalt, Offenheit, Toleranz. Wir als gute und funktionierende Demokratie sind in der Pflicht.“ Achim Schächtle möchte nicht, „dass Konstanz in einer Reihe erscheint mit Städten wie Hoyerswerda, Solingen oder Winnenden. Diese Städte sind gebrandmarkt aufgrund schlimmer Ereignisse. Das wollen wir Konstanzer nicht.“

„Das Bündnis ist total gut und wichtig“

Levin Eisenmann. | Bild: Brumm, Benjamin

Levin Eisenmann von der Jungen Union bezeichnet das überparteiliche Bündnis als „total gut und wichtig“. Die Tatsache, dass das gesamte politische und soziale Spektrum gemeinsame Sache mache, sei für ihn ein gutes Zeichen. „Es ist wichtig, dass dies keine Kundgebungen gegen Menschen ist, die um ihre Grundrechte fürchten. Unser Engagement richtet sich gegen die rechtsradikale Unterwanderung der Querdenker-Bewegung.“ Die Junge Union werde klar Flagge zeigen gegen Rassismus und Antisemitismus.