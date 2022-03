Konstanz vor 1 Stunde

Gesichter der Solidarität: Warum Menschen gegen den Ukraine-Krieg demonstrieren

Fast 3500 Menschen kamen am Samstag, 5. März, zur Kundgebung gegen den Überfall auf die Ukraine in den Stadtgarten Konstanz. Was die Menschen zur Demonstration motiviert, haben sie dem SÜDKURIER erzählt.