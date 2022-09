Das hätte auch ins Auge gehen können: Eine 67-jährige Frau und ihr gleichaltriger Begleiter haben am Mittwochvormittag, 7. September, die geschlossenen Schranken am Bahnübergang Riedstraße kurz vor dem Haltepunkt Wollmatingen ignoriert und die Gleise überquert, um ihren Zug noch zu erwischen. Der Seehas in Richtung Engen, der in diesem Moment anrauschte, musste eine Schnellbremsung einleiten. Das teilt die Bundespolizei in einer Pressenotiz mit.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz stellte die Beiden in der noch am Haltepunkt Wollmatingen stehenden Bahn. Weiterfahren durften sie zunächst nicht, stattdessen mussten sie mit auf die Dienststelle, wo eine Anzeige gegen sie aufgenommen wurde. Anschließend setzten sie ihre Reise nach Allensbach fort.

Verletzt wurde durch den Vorfall niemand, auch Verspätungen im Bahnverkehr blieben aus. Für ihren Leichtsinn mussten die Schranken-Ignoranten zwar nicht mit dem Leben bezahlen, aber möglicherweise bald mit Geld: Die Bundespolizeiinspektion ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.