Zur Person

Christoph Reichert hat nach Studium und Referendariat an der Universität Augsburg promoviert. Nach einem Jahr als Strafverteidiger trat er 2002 in den höheren Justizdienst Baden-Württembergs ein. Von 2009 bis 2013 war Reichert Oberstaatsanwalt in Pforzheim, von 2013 bis 2016 Präsidialrichter beim Oberlandesgericht Karlsruhe und ab Juni 2016 Landgerichtspräsident in Offenburg. Seit drei Monaten ist Reichert nun Präsident am Landgericht Konstanz