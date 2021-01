Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Generelles Alkoholverbot des Landes ist aufgehoben: Doch in Konstanz bleibt das kühle Blonde im öffentlichen Raum trotzdem tabu

Das generelle Alkoholverbot im öffentlichen Raum ist in Baden-Württemberg Geschichte. Von nun an bestimmen die Kommunen selbst, wo Alkoholverbotszonen eingerichtet werden. Die Stadt Konstanz hat sich gegen solche Zonen entschieden. In der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken, ist trotzdem weiterhin nicht erlaubt.