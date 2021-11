Konstanz vor 40 Minuten

Geldstrafen für zwei Konstanzer Hausbesetzer löst spontane Demo in der Innenstadt aus

Für das Amtsgericht handelt es sich bei der Hausbesetzung im Juli 2020 um einen klaren Fall von Hausfriedensbruch, der für zwei der etwa 50 Beteiligten jetzt mit Strafbefehlen in Höhe von 800 und 1200 Euro geahndet wird. Für die Verteidigung dagegen hätte vieles für die Einstellung des Verfahrens beziehungsweise eine bloße Verwarnung gesprochen. Die Brisanz des Urteils zeigt sich an der spontanen Reaktion: Am Abend kommt es zu einer Demonstration in der Innenstadt.