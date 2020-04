„Wir wollten ein paar Eier produzieren und verteilen, damit sich Kinder nicht langweilen müssen und mal etwas anderes zu tun haben“, erzählt Schreinermeister Stefan Kraus, Inhaber der Schreinerei Sandmann in der Maybachstraße. „Meine Frau Denise hat auf Facebook und Instagram gepostet, wann Kinder die Eier abholen können.“

Anton und Stefan Kraus füllen das Osternest mit den flachen Holzeiern zum Ausmalen auf. | Bild: Schuler, Andreas

Das war am Dienstag vergangener Woche. Doch was dann passiert, hatte er nie erwartet. „In einer Viertelstunde waren die 150 Holzplatten weg.“ Flugs produzierten sie noch einmal 210 und stellten die dann am Donnerstag vor das Geschäft. „Und wieder hat es nur eine Viertelstunde gedauert, ehe auch die weg waren“, berichtet Stefan Kraus.

So sah es am Dienstag und am Donnerstag nach kurzer Zeit aus: ein leeres Nest ohne Eier. | Bild: Schuler, Andreas

Kinder und Eltern posten seither fleißig Bilder von ausgemalten Eiern auf dem Facebook-Account des Unternehmens. Und da nach wie vor zahlreiche Anfragen kommen, hat sich Stefan Kraus kurzerhand entschlossen, bis Dienstag noch ein paar hundert Eier herzustellen und vor der Schreinerei in der Maybachstraße 17 zu verschenken. Ab 10 Uhr sollen sie im Nest auf die Kinder warten.

Bild: privat

Bild: privat

„Alle 400 Eier sind weg! Und die waren aus Holz, nicht aus Klopapier“, hat das Unternehmen im Internet gepostet. „Leider haben viele kein Ei bekommen, deswegen haben wir uns entschieden, nochmal 200 Stück zu machen.“

Auf der Fensterbank der Schreinerei werden Kinder vertröstet, die umsonst kamen. Die nächsten Eier können am Dienstag abgeholt werden. | Bild: Schuler, Andreas

Vater Anton Kraus und Ehefrau Denise verbringen seither die Abende damit, die Ecken und Kanten der Holztafeln, die von den Auszubildenden des Betriebes an der Maschine hergestellt werden, abzuschmirgeln.

Video: Schuler, Andreas

Anton Kraus hat einige Eier auch an Kindergärten verteilt, in denen derzeit trotz der Corona-Krise eine Not-Betreuung stattfindet.

Vater Anton (links) und Sohn Stefan Kraus vor dem großen Nest, in dem die Eier auf die Kinder warten. | Bild: Schuler, Andreas

Auf den Eiern befindet sich ein kleiner Ostergruß an die Kinder verbunden mit dem Wunsch: „Bleibt gesund.“ Stefan und Denise Kraus haben selbst zwei Kinder. „Es macht uns einfach Spaß, wenn wir Kindern eine kleine Freude bereiten können“, sagt der Familienvater. Was für eine schöne Osterbotschaft.