Diese Woche hingen an einigen Orten in Konstanz vermeintliche CDU-Wahlplakate – mit Aufschriften, die unmöglich von der Partei selbst stammen konnten. Die Klimaschutzaktivisten von Extinction Rebellion haben sich zu der Aktion bekannt.

„CDU BaWü“ steht am unteren Rand der orange-farbenen Plakate, die seit Mittwoch an einigen Orten in Konstanz zu sehen waren. Doch die Texte, die über dem vermeintlichen Partei-Logo standen, machten schnell klar, dass die Plakate