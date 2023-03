Am Freitagmittag, 31. März, ist es zu einem Kellerbrand in der Gartenstraße im Konstanzer Stadtteil Paradies gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr Konstanz dem SÜDKURIER. Um 12.07 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung des Feuers ein, um 13 Uhr war der Hauptbrand bereits gelöscht, so die Angaben der Einsatzkräfte. Stand 13.40 Uhr liefen noch Nachlöscharbeiten, es würden also noch Glutnester abgelöscht, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Fabian Daltoe auf Nachfrage.

Das Gebäude musste evakuiert werden. 20 Personen mussten es verlassen, sie wurden von Rettungskräften vor dem Haus betreut. Verletzte gab es Daltoe zu Folge aber nicht. Die Brandursache blieb zunächst unklar, die Polizei versuche diese zu ermitteln. Mit dem Sturm vom Freitagmorgen stehe der Brand jedoch nicht im Zusammenhang.

Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn neue Informationen vorliegen.