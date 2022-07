Hunderte Menschen zogen am Samstagmittag anlässlich des Christopher Street Day mit bunten Flaggen und schrillen Outfits feiernd durch die Konstanzer Altstadt bis zum Stadtgarten. Dort fand eine Kundgebung auf der Bühne statt, bei der unter anderem auch OB Uli Burchardt zur Menge sprach.

Dabei trug der OB stilecht hochhackige Stöckelschuhe, die ihm die Beteiligten beim CSD prompt ausliehen. Videos und Bilder davon wurden auf den sozialen Netzwerken verbreitet, auch der OB selbst teilte eine Instagram-Story mit der Überschrift: „Ich sagte zur Begrüßung: Herzlich Willkommen, CSD! Und sie sagten: Hier sind Pumps, zieh die mal an.“

Konstanzer OB Uli Burchardt war beim CSD in Konstanz zu Gast – und trug kurzzeitig Pumps an den Füßen. | Bild: Screenshot/Instagram/UliBurchardt

Uli Burchardt selbst nahm die Aktion sichtlich mit Humor. „Also die Socken passen gar nicht zu den Schuhen“, so der OB zu der feiernden Masse. „Aber ohne Socken in fremde Schuhe geht ja auch nicht. Also ihr seht mir jetzt die Socken nach.“ Eines scheint dabei sicher: Die meisten Anhänger der LGBTQIA+-Bewegung störte das nicht.

„Menschenrechte gibt es nur mit Vielfalt“

Der diesjährige CSD Konstanz stand ganz unter dem Motto „Menschenrechte gibt es nur mit Vielfalt“. Darunter lud der Verein CSD zur Parade zum grenzüberschreitenden Christopher Street Day nach Konstanz und Kreuzlingen ein.

Die Demonstration startete am Samstag, 9. Juli, um 12 Uhr am Bärenplatz in Kreuzlingen und führte über den Grenzübergang Kreuzlinger Tor zum Stadtgarten Konstanz. Im Vorfeld war für die Veranstaltung ein Auftritt von Daniel Schuhmacher, 2009 Gewinner der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, angekündigt.