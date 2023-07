„Hi Kids, ich bin Carlo, werft den Arm hoch und gebt mir ein Hallo“ mit dieser Line seines Songs begrüßt der Rapper Cro seine Zuhörer des diesjährigen Sommerkonzert auf Klein Venedig. Er steigt von der Bühne runter zu der Menge und redet ein paar Worte mit den Fans in der ersten Reihe.

Die Fans versammeln sich auch außerhalb der Absperrungen des Geländes, klettern auf jede mögliche Erhebung oder versuchen von Booten aus einen Blick auf die Bühne zu erhaschen. Genau diese Fans begrüßt Cro zu Beginn genauso herzlich wie alle im Publikum, die noch ein Ticket ergattern konnten.

Das neue Album „11:11“ wird auf dieser Tour das erste Mal live gespielt. Zur Überraschung der Fans singt Cro allerdings nicht nur die neuen Songs, wie „Facetime Luv“, „Fallin“ oder „Hey love“ sondern auch zahlreiche alte Hits. Das Publikum ist begeistert und singt kräftig mit.

„Ich habe Cro vor allem früher gerne gehört und es war immer schon ein Kindheitswunsch, ihn einmal live zu sehen. Am meisten freue ich mich darauf, die Lieder, die ich von früher kenne, mit allen gemeinsam zu singen“, sagt Linnea Plath, 18 Jahre alt von der Reichenau.

Linnea Plath freut sich auf das Cro-Konzert. Für sie geht damit ein Wunsch in Erfüllung, den sie viele Jahre gehegt hat. | Bild: Ena Begovic

Und damit ist sie nicht allein; die Freude und ausgelassene Stimmung ist schon nach den ersten Beats deutlich spürbar: Bekannte Songs wie „Easy“ und „Einmal um die Welt“ aus dem Jahr 2012, wecken im Publikum nostalgische Momente.

Alle singen mit! Video: Hanser, Oliver

Nicht nur die energiegeladenen Hits kommen gut an, sondern auch die ruhigeren wie zum Beispiel „Unendlichkeit“. „Du stehst vor hunderttausend Fans und du weißt, irgendwann ist der Moment vorbei und ich wollt eigentlich Unendlichkeit“, heißt es im Liedtext.

Die Fans unterstreichen diesen Moment mit leuchtenden Handytaschenlampen. Vielleicht nicht die Unendlichkeit, aber ein unendlich schöner Moment. Gänsehaut pur!

Die Bühne ist geschmückt mit Blumen und Diskokugeln. Dazwischen ein DJ-Pult – passend zum Sommer – in Form eines Grills. Lichteffekte auf der Bühne und ein Feuerwerk dahinter bringen die Zuschauer auch visuell in Stimmung. Spektakulär ist auch die Hüpfburg, auf die drei Fans aus dem Publikum eingeladen werden.

Sieht nur aus wie ein Grill. Hier wird heiße Musik bis die Plattenteller brutzeln. | Bild: Hanser, Oliver

Während des Konzertes spritzt Cro das Publikum mit Wasserpistolen ab und schießt T-Shirts mit 11:11 Album Aufdruck aus Kanonen in die Menge. Er verteilt Getränke und kommt regelmäßig mit seinem Publikum in Kontakt, was für ein inniges Miteinander sorgt.

„Ziemlich familiäre Atmosphäre, super Stimmung, großartige Songs“, findet Gustav Bambusch, 18 Jahre alt aus Konstanz. „Ich hatte nicht erwartet, dass er so viele alte Songs spielt. Die Show übertrifft definitiv alle meine Erwartungen.“

Gustav Bambusch ist begeistert: „Die Show übertrifft definitiv alle meine Erwartungen.“ | Bild: Ena Begovic

Der sympathische Künstler präsentiert ein abwechslungsreiches Programm, das nicht nur Jugendliche begeistert. „Das Konzert ist wirklich ein Highlight in diesem Jahr! Cro ist so sympathisch auf der Bühne,“ bestätigt Lydia Taut, 18 Jahre aus Konstanz.

Im Publikum sind verschiedene Generationen vertreten. Auch Familien sind dabei. Stella ist mit ihrem Vater aus Owingen zum Konzert gekommen. Die 13-Jährige hat als großer Cro-Fan das Ticket zu Weihnachten bekommen und gleich noch zwei gleichaltrige Freundinnen zum Konzert mitgebracht. Ihr Vater Sven erzählt: „Cro läuft bei uns zuhause ständig. Es war einer der größten Wünsche meiner Tochter hier her zu kommen.“

Stella (Zweite von links) hat das Konzertticket zu Weihnachten von ihrem Vater Sven (links) bekommen. | Bild: Ena Begovic

Eine Überraschung ist, dass Cro mit den Sängern der Vorbands gemeinsam Lieder singt. Zudem animiert der Musiker das Publikum, „Happy Birthday“ für ein Geburtstagskind aus der Menge zu singen.

„Ich finde, man merkt, was für ein freundschaftliches Miteinander es auch in der Publikumsmenge ist. Jeder achtet auf jeden, es gibt kein Gedränge und die Security ist auch sehr nett und verständnisvoll“, sagt Sari Dummel aus Markelfingen.

„Die Stimmung beim Konzert ist super und es ist toll, Cro einmal live mitzuerleben. Auch die Mitarbeiter sind alle sehr freundlich und verteilten wegen der Hitze Wasserflaschen und sind bei Problemen immer sofort zur Stelle, das finde ich sehr gut“, meint die 18-jährige Lydia Taut.

Lydia Taut findet lobende Worte: „Die Mitarbeiter sind alle sehr freundlich und verteilten wegen der Hitze Wasserflaschen.“ | Bild: Ena Begovic

Die Kombination aus mitreißender Musik, einer tollen Bühnenpräsenz und dem freundschaftlichen Miteinander zwischen Cro und den Fans macht das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis. Vielleicht auch für den Musiker selbst? Denn wie es am Ende eines seiner Lieder heißt: „Doch wir werden irgendwann mal alt sein, doch uns trotzdem genau erinnern, denn: Wir waren hier, wir waren hier!“