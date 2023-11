Ein Kreisverkehr am Zähringerplatz kommt für die Fachleute der Stadtverwaltung nicht in Frage. Das wurde in der Septembersitzung des Technischen und Umweltausschusses deutlich, als die Freie Grüne Liste einen Antrag für Einrichtung eines Kreisverkehrs stellte. Eine Ampel sei dort besser geeignet, weil es zu viele Fahrbeziehungen gebe.

Ein weiteres Problem bei einer Kreisellösung: Bis zu drei Fahrspuren müssten auf eine Spur reduziert werden. Dann würde sich der Verkehr stauen, was vor allem den Bus behindere. Einige Stadträte munkelten in besagter Sitzung, es habe schon einmal eine Probephase gegeben. Ist da etwas dran?

Der Zähringerkreisel war einst eine Notlösung

Das gut sortierte SÜDKURIER-Archiv gibt Aufschluss. Um eine Probephase hatte es sich mitnichten gehandelt, sondern lediglich um eine Notlösung. Am 1. Juli 1996 wurden alle Lichtsignalanlagen ausgewechselt. Nach Abwägung aller anderen Alternativen habe sich das Tiefbauamt entschieden, während der zweiwöchigen Bauzeit provisorisch einen Kreisverkehr einzurichten.

„Die provisorische Einführung eines Zähringerkreisels für zwei Wochen wird nach Auffassung aller Experten den Nachweis erbringen, dass ein solcher Kreisel für eine Kreuzung dieser Dimension nicht die Lösung sein könnte“, heißt es in einem SÜDKURIER-Artikel vom 29. Juni 1996.

Der SÜDKURIER hatte im Jahr 1996 über den interimistischen Kreisverkehr am Zähringerplatz berichtet. | Bild: Scherrer, Aurelia

Dazu weiter: „Die in den nächsten zwei Wochen vorgesehene Umrüstung der Lichtsignalanlage am Zähringerplatz ist Teil des neuen Konstanzer Verkehrsrechnerkonzeptes, das als ein Ziel hat, den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt dadurch schneller zu machen, dass den städtischen Linienbussen Vorrang eingeräumt werden kann.“

Konstanzer Radler lebten schon 1996 gefährlich

Interessant ist auch dieser Fakt: Im Mai 1996 forderte die SPD einen öffentlichen Ortstermin mit dem seinerzeitigen Baubürgermeister Ralf-Joachim Fischer. Der Grund: „Angesichts der beginnenden Fahrradsaison müsse an der gefährlichen Kreuzung über mögliche Umbaumaßnahmen diskutiert werden“, heißt es in einem Artikel vom 4. Mai 1996.

Schon ein Jahr zuvor sei bei einer Besichtigung des SPD-Ortsvereins der Zähringerplatz als gefährlich für Radfahrer eingestuft worden. Seinerzeit hatte die Stadt 72.234 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Konstanz, im Jahr 2022 waren es 87.355.