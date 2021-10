Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin auf der Markgrafenstraße in Konstanz mit seinem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ging die 53-jährige Frau am Dienstag gegen 6.30 Uhr an einer Ampel bei Grün über die Straße. Der 23-jährige Autofahrer bog links ab und erwischte die Frau dabei mit seinem Auto.

Die Fußgängerin wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 53-Jährige in ein Krankenhaus. An dem Citroën des 23-Jährigen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 3.000 Euro.