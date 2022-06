Eine junge Frau ist bei einem Unfall am Dienstagmittag, 7. Juni, auf der Neugasse in der Konstanzer Innenstadt leicht verletzt worden. Einen Anteil daran, dass es zu diesem Unfall kommen konnte, hatte auch das Wetter. Starker Regen ging zu dieser Zeit auf Konstanz nieder.

Wie das Polizeipräsidium in einem Pressebericht mitteilt, fuhr eine 69-Jährige in einem Mazda auf der Neugasse in Richtung Augustinerplatz/Parkhaus. Auf dem Fußgängerüberweg auf Höhe der Kreuzung Bruderturmgasse stieß sie mit der Fußgängerin zusammen. Die 29 Jahre alte Frau rannte wegen des Regens gerade über den Zebrastreifen – worauf die Autofahrerin nicht schnell genug reagieren konnte.

Die junge Frau stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen sei jedoch nicht erforderlich gewesen, so die Polizei weiter.