Lange haben die Aktivisten von Fridays for Future (FFF) auf Demonstrationen verzichtet und sich auf Internetaktionen beschränkt. Während der Corona-Krise sahen sie von Präsenzdemos ab, weil ihnen die Generationengerechtigkeit wichtig sei, erläutert Frida Mühlhoff. Jetzt aber sei es mit einem Hygienekonzept möglich, wieder auf die Straße zu gehen. Am Freitag wird global fürs Klima gestreikt: in Konstanz ab 11.30 Uhr im Herosé-Park.

„Die OB-Wahl ist eine Klimawahl“

Gründe, den Streik fortzusetzen, gebe es genügend. Lokal verknüpfen die Aktivisten die Demo mit der bevorstehenden OB-Wahl. „Unser oberstes Ziel ist, dass alle Teilnehmer der Demo auch wählen gehen“, sagt Frida Mühlhoff, die als Allensbacherin selbst nicht wahlberechtigt ist. Die Oberbürgermeisterwahl sei richtungsweisend für den Klimaschutz. „Wenn Konstanz bis 2030 klimaneutral werden soll, dann ist es entscheidend, wer der nächste Oberbürgermeister wird.“

Politik ignoriert die Klimaziele, sagen die Aktivisten

Über Konstanz hinaus verweisen die Aktivisten darauf, dass es höchste Zeit ist, sich dem Klimathema zuzuwenden. Deutschlandweit gelte das Motto: „Kein Grad weiter“. Die Politik habe die Forderung ignoriert, sagt Jannis Krüßmann von FFF, Grund genug, sie mit Nachdruck zu wiederholen.

Konstanz Im Konstanzer OB-Wahlkampf brodelt die Frage: Wie nachhaltig agiert Uli Burchardt? Das könnte Sie auch interessieren

FFF legt Hygienekonzept für Demo vor

Wer an der Demo teilnimmt, soll sich sicher fühlen, daher das Hygienekonzept. Der Protestzug findet auf breiten Straßen statt. Wo dies nicht möglich ist, etwa am Theater, teilt er sich in drei Straßen: Insel-, Theater- und Münstergasse. Zu Beginn werden die Demonstranten in Blöcke eingeteilt, sodass Abstand halten möglich ist. Alle Teilnehmer sind aufgefordert, Mundschutz zu tragen.

Energieforscher hält die Auftaktrede

Wie groß die Resonanz sein wird, ist für die Aktivisten schwierig einzuschätzen. Sicher sei eine Dimension wie am 20. September 2019 mit 10.000 Demonstranten nicht zu wiederholen. Sie glauben aber, viele Unterstützer mobilisieren zu können. Die Auftaktrede um 11.30 Uhr hält Volker Quaschning, Professor für Erneuerbare Energiesysteme und bei Scientists for Future aktiv.