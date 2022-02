von Michael Buchmüller

Wer am eigenen Leib erfahren hat, wie hart „Business“ sein kann, weiß, wovon er spricht. Philipp Keßler hat mit 24 in Berlin gemeinsam mit Mitstreitern selbst ein Start-up gegründet: Wirkaufens. Das Start-up erwarb gebrauchte Elektrogeräte, vor allem Handys, bereitete diese wieder auf, verkaufte sie wieder.

Vier Jahre später hatte das Unternehmen 100 Mitarbeiter, alles Familiäre und die Gründungsbegeisterung der ersten Tage war verflogen, Probleme zuhauf galt es zu lösen und Investoren drängten auf höhere Umsatzzahlen, obwohl man schon bei Millionen angelangt war. Es wurde zu viel. 2014 brach Keßler zusammen und stieg aus.

Im Schnellverfahren hatte er alles durchlaufen und komprimiert erlebt, was zum Aufbau eines Unternehmens gehörte. Trotz der zuletzt negativen Erfahrungen hielt ihn Begeisterung für Unternehmensgründungen weiter gepackt. „Aber erst einmal musste ich nach mir schauen.“ In Tübingen geboren, wollte er nach Süddeutschland zurückkehren, die Wahl fiel auf Konstanz, das kannte er von Familienurlauben.

Er hatte „null Plan, was kommen würde“, aber vertraute, dass es – was auch immer – schon werden würde. Er lernte Manfred Klemann kennen, der wetter.com verkauft hat und selbst Start-ups unterstützte. Keßler übernahm für ihn die Betreuung der jungen Firmen, bis er 2015/16 nebenher begann, das Start-up-Netzwerk Bodensee aufzubauen.

Dieses Netzwerk wuchs sehr schnell an

„Zuerst war das noch ein Hobbyprojekt mit ein paar Gleichgesinnten“, sagt der heute 37-Jährige. Bei der ersten Start-up-Lounge, einem zwanglosen Treffen für Gründungsinteressierte, stellte man einen Grill und ein paar Kästen Bier hin und traf sich am Zähringer Platz in den Räumen einer Firma. Es kamen gleich mal 60 Personen. In Konstanz und Umgebung, so Keßler, habe es in diesem Bereich vor sieben Jahren einfach noch so gut wie nichts gegeben.

Mit Jens Freiter, der zunächst mit Holidaycheck an den Start ging und dies 2007 wieder verkaufte, gründete er deshalb selbst ein Unternehmen, das sich genau das zur Aufgabe machte: junge Start-ups zu begleiten. Es gab niederschwellige Angebote für Start-ups, die sich beraten lassen wollten. „Die mussten kaum etwas selbst zahlen, das meiste kam aus Fördermitteln.“ Was sich dahingehend veränderte, dass man bald nicht mehr selbst coachte, sondern immer mehr Beratung vermittelte. 2019 besann man sich auf diesen Kern: das Netzwerken.

Keßlers Unternehmen sprach erfahrene Unternehmer an und baute so einen Kreis von circa 30 „Enablern“ auf, „Möglichmachern“. Erfahrene Unternehmer, oft so um die 50 bis 60 Jahre alt, geben ihr Wissen und ihre immense Erfahrung an die Jungen weiter. „Die wollten nicht mehr die Welt bereisen, sondern zwei Gänge zurückschalten und sich vor Ort einbringen.“

Für ihr Engagement in dem Netzwerk zahlen sie sogar einen Mitgliederjahresbeitrag, der unter anderem Keßler und Miriam Schuster, die auch für das Netzwerk arbeitet, finanziert. Aber so erhalten sie auch die Chance, Unternehmen zu finden, in die sich das Investieren lohnt. Was zu einer Win-win-Situation für alle führt. Zusätzlich stießen einige mittelständische Unternehmen dazu, die den Anschluss an die digitale Zukunft nicht verpassen wollten und auf die Innovationskraft der Start-ups setzen.

Unternehmertum sollte nachhaltig sein

Da steht Keßler mit seinem Netzwerk heute. „Wir sind unabhängig, zum Beispiel von städtischer Förderung, und können uns die Firmen aussuchen, die wir unterstützen wollen.“ Man lege immer mehr Wert auf nachhaltiges Unternehmertum, auf Ideen, denen eine wertebasierte Unternehmensphilosophie zugrunde liegt.

„Ich bin als Hardcore-Kapitalist ausgebildet worden.“ Aber in den letzten Jahren sei es ihm zunehmend fragwürdig erschienen, nach welchen Gesetzen dieser Kapitalmarkt funktioniert. Das blinde Setzen auf Wachstum und Gewinnmaximierung – all das müsse dringend überdacht, die Wirtschaft, so formuliert es Keßler, „transformiert werden“.

Der Besitzer von Elobau, Michael Hetzer, zum Beispiel hat seine Firma in eine Stiftung überführt. Der erwirtschaftete Mehrwert fließt in das Wohlergehen der Mitarbeiter, in klimaneutrale Lieferketten oder als Spende für gesellschaftliche Aufgaben. Man wolle natürlich weiter unternehmerisch tätig, aber „maßvoll sein und das auch bleiben“. Das Start-up-Netzwerk Bodensee will genau solche Wege mitgehen und begleiten.