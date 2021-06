In der Konstanzer Außengastronomie ist er für Gäste bereits seit längerem nicht mehr vorgeschrieben: Der negative Corona-Schnelltestnachweis für Menschen, die weder gegen Corona geimpft noch von der Viruserkrankung genesen sind.

Und ab Montag, 28. Juni, soll die Testpflicht in Baden-Württemberg für Landkreise mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 auch in weiteren Bereichen fallen. Das sieht die neue Corona-Verordnung des Landes vor. Im Kreis Konstanz liegt die Inzidenz seit vergangenem Mittwoch, 23. Juni, unter 10.

Was bedeuten diese Lockerungen für die Testanbieter in der Konzilstadt?

Der SÜDKURIER hat Ende vergangener Woche bei der Stadtverwaltung und den großen Testanbietern nachgefragt, wie sich die bisherigen Lockerungen auf die Nachfrage nach Schnelltests auswirken. Als die Antworten eintrafen, waren die Details der neuen Corona-Verordnung noch nicht bekannt. Doch es war bereits klar: Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ging in Konstanz stark zurück.

„Man kann festhalten, dass sich die Schnelltest-Zahlen nach den Pfingstferien halbiert haben – etwa zurück auf das Niveau von vor den Ferien“, erklärt Mandy Krüger, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, am Freitag auf SÜDKURIER-Anfrage. Die Stadt verzeichnete zwischen dem 24. Mai und dem 6. Juni pro Woche rund 44.000 bis 45.000 Schnelltests, vom 7. bis 13. Juni waren es nur noch rund 23.000.

Erfasst wurden die Testzahlen der folgenden Testzentren und -stellen: Bodenseeforum, Marktstätte, Döbele, Klinikum, Club Berry‘s, Augustinerplatz, Pano, Mainau, Lago, SÜDKURIER-Parkplatz, Wirtshaus uns Dingelsdorfer Thingolthalle. Aktuellere Zahlen lägen derzeit nicht vor, so Krüger.

Bleiben die Testangebote dennoch bestehen?

Einen massiven Einbruch bei der Testnachfrage verzeichnet das Schnelltestzentrum im Kaffee-Restaurant Pano an der Marktstätte. „Von rund 1000 Tests pro Tag sind wir auf um die 159 runter“, erklärt Testcenter-Manager Pierre Welach Ende vergangener Woche. Aber: „Es ist derzeit überhaupt nicht geplant, dass wir das Angebot einstellen.“ Auch die Öffnungszeiten orientierten sich weiterhin an jenen des Panos.

Hier wird weiter getestet: Das Corona-Testzentrum im Restaurant Pano an der Konstanzer Marktstätte. | Bild: Priscilla Ogundipe

Ein Teil seines Angebots eingestellt hat der Club Berry‘s: Die Teststation auf dem Augustinerplatz hätten sie vor rund zwei Wochen abgebaut, erklärt Berry‘s-Betriebsleiter Osman Cöl. Das Testzentrum im Club selbst werde aber auf jeden Fall im Juli geöffnet bleiben, betont er. Und die ebenfalls von ihm und seinem Team betriebene Teststation auf dem Parkplatz des SÜDKURIER Medienhauses bleibe bis auf Weiteres bestehen. „Dort ist derzeit noch Open End“, so Cöl.

„Wir wissen noch nicht, wie es im Herbst aussehen wird“

Etwas anders klang es Ende vergangener Woche noch von Seiten Top-Team, der Agentur, die das Testzentrum beim Bodenseeforum sowie die Teststationen in der Dingelsdorfer Thingolthalle und beim Constanzer Wirtshaus betreibt.

Teamleiterin Laetitia Kästner bestätigt, dass die Testzahlen beim Bodenseeforum zurückgegangen seien. Aber: „In Dingesldorf und beim Wirtshaus sind die Testzahlen bisher relativ gleich geblieben.“

In Dingesldorf würden sie seit einiger Zeit nicht mehr nur einmal wöchentlich, sondern zusätzlich am Freitag Tests anbieten. Und bis auf Weiteres bleibe auch ihr restliches Testangebot in Konstanz bestehen. Denn, so Kästner: „Auch wenn sich die Situation deutlich verbessert: Wir wissen noch nicht, wie es im Herbst aussehen wird.“

Sie bleiben vorerst stehen: Die Corona-Teststationen auf der Konstanzer Marktstätte. | Bild: Priscilla Ogundipe

Auch Stadt-Pressesprecherin Mandy Krüger kann am vergangenen Freitag nichts zu einer möglichen Reduzierung des Corona-Testangebots sagen. „Unsere Vereinbarungen mit Top-Team (Bodenseeforum), Event Promotions (Markststätte und Döbele) und dem Testzentrum am Klinikum laufen bis Ende Juli.“

Darüber hinaus könne die Verwaltung aktuell keine Prognose treffen. „Es wird aber dazu Gespräche mit den großen Betreibern in der Stadt geben“, so Krüger weiter.